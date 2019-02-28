2019-02-28T17:57:56+03:00
Общество

Эксперты – об упрощенном визовом режиме в Петербурге: «У нас еще с чемпионата «туристы» остались!»

Специалисты считают, что облегченные визы мотивируют иностранцев бывать в городе на Неве, но большого наплыва не прогнозируют
Анна ПОСЛЯНОВА
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Скажется ли «упрощенка» на безопасности региона? В туристической отрасли уверены, что нетСкажется ли «упрощенка» на безопасности региона? В туристической отрасли уверены, что нетФото: Олег ЗОЛОТО
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Президент ждет предложений об упрощении визового режима для иностранных туристов. Замминистра экономического развития Сергей Галкин говорит, что первыми регионами страны, где опробуют такой режим с введением электронных виз, могут стать Москва, Владивосток и Петербург. Врио губернатора Александр Беглов заявляет, что Петербург намерен добиться того, чтобы стать площадкой для визовых экспериментов. Но что по этому поводу думают эксперты в туристической отрасли Петербурга?

«ПОЧТИ НЕ ОТРАЗИТСЯ»

Визовой простоты в Петербурге – да и во всей стране – добиваются давно: для туристической отрасли это интересно и доходно. Некоторые послабления уже действуют во Владивостоке и Калининграде, но вот «окно в Европу» до сих пор работает со скрипом.

– Электронные визы введены в других странах давным-давно – в тех же Индии и Китае, – объясняет президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Арнольд Риш. – Это дает возможность туристу лично, не прибегая к другим организациям, получать визу. И это, конечно, мотивирует посещать страну.

Вот только с массовым туризмом, по словам Риша, электронные визы не связаны, ведь такие послабления не касаются туристических групп, они «рассчитаны на индивидуалов». Да и сложностей у организованного туризма нет: «у нас со всеми странами адекватные отношения в плане визового режима». Визы и наши, и иностранные туристы получают или через визовые центры, или через туристские компании с аккредитацией в визовых центрах и консульствах.

При этом пока электронная виза – единственный конкретный пункт упрощенного режима.

– Получается, что на всей туристической отрасли и страны, и Петербурга в частности введение такого режима почти не отразится, – рассуждает специалист. – Сезонность как была, так и останется. Индивидуальные туристы будут прибывать сюда по бронированию отелей, агрегаторы работают во всем мире. Но так как у индивидуалов все получается дороже, то и великого наплыва их я не предполагаю.

В ГОСТЯХ ХОРОШО

Скажется ли «упрощенка» на безопасности региона? Эксперты уверены, что нет.

– Упрощенный режим – это просто облегченная система проверки документов и ускоренное взаимодействие между странами, – поясняет лидер общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. – Это не значит, что мы будем закрывать на все глаза. Наоборот, мы будем еще плотнее взаимодействовать с посольствами.

– Все туристы все равно будут проходить через определенное сито, – добавляет Риш. – Просто им не придется ходить по консульствам и выстаивать очереди.

Петербург уже прошел испытание упрощенным визовым режимом во время Чемпионата мира по футболу.

– В принципе, все прошло штатно, без инцидентов, – отмечает Курдесов. – У силовиков, полиции, миграционной службы все уже отработано. Единственное, с чем столкнулись, – после окончания мундиаля некоторые «болельщики» решили остаться у нас жить. Но, отдавая должное службам, их быстро выявили и отправили домой.

– До сих пор осталось много туристов, которые приехали на чемпионат по упрощенному режиму. Особенно из стран Латинской Америки. Видимо, и ехали с этой задачей, – подчеркивает Арнольд Риш. – Но, если уж говорить о безопасности, то мигрантов из ближайших стран у нас гораздо больше, и они создают определенный фон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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