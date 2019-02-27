2019-02-27T12:25:56+03:00
Общество

Будущее - за электроэнергетикой

Диспетчер ЛОЭСК - о том, каково это - управлять электросетями крупнейшей частной электросетевой компании России
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Электроснабжение десятков тысяч человек зависит от умения диспетчера принимать верные решения и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Фото: ЛОЭСК.Электроснабжение десятков тысяч человек зависит от умения диспетчера принимать верные решения и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Фото: ЛОЭСК.
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Девять лет назад Владислав Жук, молодой, талантливый и перспективный студент электромеханического факультета СПбПУ Петра Великого, пришел работать в филиал Ленинградской областной электросетевой компании электромонтером, осознанно выбрав рабочую должность, где высшее образование не требуется. Сейчас он диспетчер, отвечающий за свет в домах нескольких десятков тысяч человек во Всеволожском районе Ленинградской области.

- Владислав, почему вы выбрали электроэнергетику?

- Электричество - для многих неведомое явление, не имеющее цвета и запаха, но без него в современном мире жить невозможно. Этим электроэнергетика и привлекательна для меня. Это сложная работа, с которой справится не каждый.

- Почему вы, уже почти выпускник Политеха, имеющий академические перспективы, пошли в электромонтеры? Это же шаг назад.

- Я пришел в ЛОЭСК на старших курсах, так как точно знал, чего хочу: попасть на высоковольтную подстанцию и вживую работать на оборудовании, соблюдая все регламенты и требования безопасности. Только изучив сферу изнутри, можно ориентироваться в ней лучше других и не бояться ответственности. Спустя девять лет работы я точно могу сказать, что тот, кто осознанно прошел рабочую специальность, изначально имея цель и карьерные амбиции, будет эффективным и понимающим руководителем и организатором.

- Сейчас вы работаете диспетчером в Пригородном филиале ЛОЭСК. Чем это интересно?

- Диспетчер - это администратор электрической сети, на которого возложена ответственность за надежность и бесперебойность электроснабжения нескольких десятков тысяч людей 24 часа 7 дней в неделю. Он также обеспечивает безопасную организацию работы своих коллег-электромонтеров на действующем электрооборудовании, как капитан корабля принимает доклады, дает указания, формально управляя электроснабжением. Здесь важно внимание, выдержка, технический склад ума. Последнее слово всегда за диспетчером, даже директор не может влиять на его решение в управлении режимом сети!

- ЛОЭСК - большая компания, ее филиалы находятся во всех городах Ленинградской области, центр - в Санкт-Петербурге. Какие плюсы вы заметили, работая в крупнейшей частной электросетевой компании России?

- Мне очень повезло, что руководство находит возможности для продвижения молодых и активных сотрудников, причем не только вверх, но и горизонтально, позволяя специализироваться на разных должностях. Кроме того, уже третий год подряд внутри компании проводится олимпиада по физике и электротехнике для всех желающих. Победители получают денежные призы. У нас в Пригородном филиале много творчества помимо основной работы: мы второй год подряд выигрываем на ежегодном турслете, снимаем видеоролики, записываем песни, участвуем в фотоконкурсах… Это добавляет в жизнь коллектива ярких красок. Кроме того, мы привыкли к чувству социальной защищенности: «белая» и своевременная оплата труда, ДМС, материальная помощь к отпуску, квартальные и годовые премии. В ЛОЭСК работают профессионалы высокого класса, и отношение к ним у работодателя соответствующее.

- Но ведь приходится работать по сменному графику, в том числе и ночью?

- В этом графике есть своя выгода: он позволяет мне совмещать реальную практику и преподавание в Санкт-Петербургском центре подготовки кадров энергетики, а также есть время на поиск новых идей по оптимизации процессов как в моей непосредственной ежедневной деятельности, так и в глобальных направлениях в отрасли. В электроэнергетике сейчас активно внедряются новые технологии. В не самом далеком будущем электрическая сеть будет управляться по типу «автопилота». Диспетчеры будут ее «пилотировать», от электромонтеров потребуется квалификация инженеров, умеющих работать со сложным оборудованием, а потребители станут полноценными участниками рынка, способными регулировать тарифы, накапливать, генерировать и продавать энергию. Хочется не только наблюдать за изменениями со стороны, но и самому участвовать в энергетической эволюции.

Олег Белов

ИСТОЧНИК KP.RU

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