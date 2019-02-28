Минкульт нашел в Эрмитаже и Русском музее нарушения безопасности

После беспардонного похищения картины Куинджи из Третьяковки Минкульт 18 февраля распорядился проверить четыре крупнейших музея страны на безопасность: Эрмитаж и Русский музей в Петербурге и Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный исторический музей в Москве.

Вчера, 27 февраля, на совещании в министерском департаменте музеев подвели итоги проверки. Комиссия изучала, насколько эффективно музейщики взаимодействуют с Росгвардией, оценивала работу музейных служб безопасности и оснащение экспонатов системами безопасности, в том числе, пожаротушением.

– Несмотря на положительную оценку, были выявлены некоторые нарушения, – сообщают в Минкульте. – Выявленное – результат недоработок самих музеев и нерациональное размещение постов Росгвардии. Имеет место и ослабление контроля со стороны министерства.

По итогам проверки обещают принять меры и разработать рекомендации по охране экспонатов. Обеспечение безопасности музеев – на особом контроле министра культуры Владимира Мединского и вице-премьера правительства Ольги Голодец. Остальные федеральные музеи проверят по графику.

– Более подробная информация по результатам проверок Эрмитажа и Русского музея будет озвучена на следующей неделе, – пояснили «Комсомолке» в министерстве.

«Небезопасные» Эрмитаж и Русский музей выводы комиссии Минкульта пока не прокомментировали. Но в Зимнем дворце такие итоги проверки встретили с негодованием. Вплоть до того, что культурное начальство некультурно называют «козлами».

– Хочется всю эту гвардию поставить в одну колонну и отправить куда-нибудь в далекое путешествие, – сказал «Комсомолке» источник, близкий к службе безопасности Эрмитажа. – Потому что заместитель министра сидел перед директором музея и в глаза ему говорил, что лучшей обеспеченности безопасности, чем в Эрмитаже, не видел никогда.

СПРАВКА «КП»

27 января 32-летний слесарь снял со стены в Третьяковской галерее картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» и, на глазах у многочисленных посетителей, ушел с полотном в неизвестном направлении. На следующий день мужчину задержали, а картину – с незначительными повреждениями – изъяли. 1 февраля «Ай-Петри. Крым» вернулась в экспозицию, а вчера все 116 работ Куинджи из коллекции Русского музея, в том числе и картину-путешественницу, привезли в Петербург. «Ай-Петри» отправили в реставрационную мастерскую. А слесарю предъявили обвинение по уголовной статье. Похитителю культурных ценностей светит пятнадцать лет тюрьмы.

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