Все картины Куинджи, в том числе «Ай-Петри. Крым», вернулись в Русский музей
Скандальные приключения экспозиции произведений Архипа Куинджи в Третьяковской галерее завершены. Все картины живописца, в том числе и «Ай-Петри. Крым», которую украл житель столицы прямо с выставки, вернулись в стены родного Русского музея.
- Все 116 картин вернулись в фонды, сейчас их распаковкой занимаются реставраторы. В ближайшее время Русский музей планирует выставку, посвященную крымским винам в произведениях Архипа Куинджи, - пишут «Невские новости».
Пока точно не подтверждено, но украденная и возвращенная картина также может оказаться в экспозиции – больших повреждений при похищении полотно не получило.
Напомним, что ЧП произошло в Третьяковской галерее 27 января. 31-летний уроженец Крыма, живущий ныне в Москве, просто зашел на выставку и снял картину «Ай-Петри. Крым» со стены. Позднее, когда злоумышленника задержали, он заявил, что хотел продать полотно и решить тем самым свои финансовые проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU