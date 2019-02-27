2019-02-27T20:33:39+03:00
Звезды

Все картины Куинджи, в том числе «Ай-Петри. Крым», вернулись в Русский музей

В ближайшее время насладиться творчеством художника смогут все петербуржцы и гости города
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Все картины Куинджи вернулись в Русский музей. Фото: Архип Куинджи "Ай-Петри. Крым" (фрагмент) из собрания Русского музея.Все картины Куинджи вернулись в Русский музей. Фото: Архип Куинджи "Ай-Петри. Крым" (фрагмент) из собрания Русского музея.
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Скандальные приключения экспозиции произведений Архипа Куинджи в Третьяковской галерее завершены. Все картины живописца, в том числе и «Ай-Петри. Крым», которую украл житель столицы прямо с выставки, вернулись в стены родного Русского музея.

- Все 116 картин вернулись в фонды, сейчас их распаковкой занимаются реставраторы. В ближайшее время Русский музей планирует выставку, посвященную крымским винам в произведениях Архипа Куинджи, - пишут «Невские новости».

Пока точно не подтверждено, но украденная и возвращенная картина также может оказаться в экспозиции – больших повреждений при похищении полотно не получило.

Напомним, что ЧП произошло в Третьяковской галерее 27 января. 31-летний уроженец Крыма, живущий ныне в Москве, просто зашел на выставку и снял картину «Ай-Петри. Крым» со стены. Позднее, когда злоумышленника задержали, он заявил, что хотел продать полотно и решить тем самым свои финансовые проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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