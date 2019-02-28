Фунден Роман Азизович: «Центр планирования семьи и репродукции»

Окончив медицинский вуз, Роман Азизович работал в гинекологических стационарах города.

Несмотря на напряженный график, огромное количество пациентов и, разумеется, переутомление, доктор не «выгорел». Он продолжал учиться и оттачивать профессионализм как на практике, так и в науке. Фунден защитил диссертацию, получил кандидатскую степень в Военной-медицинской академии и даже работал за рубежом.

Однако главное его достижение, как считает сам Роман Азизович, это более двух тысяч детей, которые появились на свет за время работы Фундена на отделении Вспомогательных репродуктивных технологий «Центра планирования семьи и репродукции».

Малыши родились! Вопреки разводившим руками врачам, печальным прогнозам и рушащим мечты диагнозам. И благодаря доктору, для которого, конечно, есть сложные случаи, но никогда — безнадежные.

—Сколько себя помню, всегда мечтал стать доктором, ведь мои родители тоже медики. Врачи — ангелы на земле. Я с большой самоотдачей стараюсь помогать людям, страдающим бесплодием, даря им самое ценное, что есть в жизни — детей, — поделился Роман Азизович.

Благодарные пациенты и правда называют его чутким ангелом и рассказывают о своих малышах. Не это ли лучшая награда для доктора?

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Насколько актуальна ваша специализация для петербуржцев?

—Очень, особенно сейчас. С каждым годом в городе увеличивается число женщин и мужчин, страдающих бесплодием. Это вызвано целым рядом причин, от иммунологического фактора до импотенции различной этиологии. Естественно, главной задачей нашего центра и отделения ВРТ, занимающегося вопросами бесплодия, является улучшение результативности и стремление, как можно качественней и в кратчайшие сроки добиться желаемой беременности.

—Как понять, что обязательно стоит посетить врача вашей специализации?

—Если у пары в течение одного года не наступает желаемая беременность, то необходимо обратиться к специалистам.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Это большая гордость! Это значит быть профессионалом и человеком, который по-настоящему любит свою работу.

—Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

—Ко мне обращаются пациенты, от которых «отказываются» другие специалисты в нашей отрасли. Они приходят со словами «Вы, доктор, моя последняя надежда!» После долгой и упорной работы мы вместе добиваемся результата.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

В Центре планирования семьи и репродукции: Санкт-Петербург, улица Комсомола, 4

На сайте: cpsr-spb.ru/departments/otdelenie_vrt/

По телефону: 8 (812)246-24-70.