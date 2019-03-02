2019-03-02T19:58:36+03:00
Происшествия

Черные риэлторы знакомились с жертвами, продавая сим-карты и раздавая котят

Чтобы запутать следы, договоры оформляли на алкоголиков, а обманутых хозяев жилья месяц удерживали при себе
Анна ПОСЛЯНОВА
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Чтобы хозяева не успели очухаться, их заманивали в арендованную квартиру, чтобы спасти от злоумышленников (на деле – от самих себя)Чтобы хозяева не успели очухаться, их заманивали в арендованную квартиру, чтобы спасти от злоумышленников (на деле – от самих себя)Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Нетривиальная банда черных риэлторов отправляется под суд в Петербурге. Три 37-летних мужчины и 34-летняя женщина – агент по недвижимости и супруга одного из сообщников – придумали, как отбирать чужие квартиры с помощью... котиков.

Знакомые оформились в команду мошенников с мая 2015-го по июль 2016-го. Промышляли в Невском и Московском районах города. Жертвами черных риэлторов становились пожилые, психически больные, одинокие, но при квартирах. Чтобы завладеть чужими квадратными метрами, хитрецы заводили с хозяевами дружбу.

– Например, с 61-летним мужчиной обвиняемые познакомились через его жену, продав ей у метро сим-карту: подсмотрели адрес в ее паспорте, – рассказываю в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Воспользовавшись тем, что пенсионер слабовидящий и подвержен алкозависимости, злоумышленники под предлогом трудоустройства на хорошую работу во время распития спиртного подложили ему под видом трудового договора договор купли-продажи на квартиру, который он подписал.

По той же схеме «развели» двух женщин, 59 и 72 лет. Причем с одной из них обманщики познакомились, предложив взять котенка.

Чтобы жертвы не успели очухаться, мошенники заманивали их в арендованную квартиру, чтобы якобы спасти от неких злоумышленников (на деле – от самих себя). Там жертв «спасали» в течение месяца, пока шло оформление документов.

Жилье записывали на алкоголиков, наркоманов и прочих асоциальных людей, которые были готовы временно стать владельцем квартиры за денежное вознаграждение. Договоры между одураченными хозяевами и нанятыми «покупателями» оформляли в простой письменной форме, а затем отправляли в МФЦ. Так банда завладела четырьмя квартирам на пятнадцать миллионов рублей.

– В дальнейшем квартиры хотели переоформить на третьих лиц или сдать в микрофинансовые организации в качестве залога, – добавляют в главке.

Но, к счастью, не успели. Сейчас мужчины сидят под стражей, женщина-риэлтор – под подпиской. Каждому грозит до десяти лет за решеткой. Все сделки купли-продажи аннулировали, а квартиры вернули хозяевам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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