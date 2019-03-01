Амит Раджендрович Хатри: Клиника Пирогова на Васильевском острове

В семье Амита Раджендрович никогда не было врачей. Стать доктором он решил сам, а отец его поддержал. Ради исполнения мечты он отправился из Индии в Петербург и поступил в Военно-медицинскую академию.

Теперь Хатри — профессионал с 15-летним стажем, пластический хирург, для которого нет преград на пути к красоте пациентов. Уже три года он работает в «Клинике Пирогова» на Васильевском острове и специализируется на всех видах пластических операций на лице и теле. Это увеличение груди, омолаживающие операции на лице, абдоминопластика.

—Я могу разобраться со сложными клиническими случаями, которые приводят не только к эстетическому дефекту, но и к функциональным нарушениям, — отметил доктор.

По словам коллег, Амит — отзывчивый товарищ, который всегда готов помочь, и ценный специалист, легко находящий подход к каждому пациенту. В пластической хирургии это очень важно, ведь без взаимопонимания пациент вряд ли доверит врачу свое преображение.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Насколько важна пластическая хирургия для петербуржцев?

—Я работал в ожоговом отделении Военно-медицинской академии, занимался реконструктивной медициной — помогал людям вернуться к привычной жизни после тяжелейших травм. Спустя пять лет я занялся эстетической медициной. Теперь помогаю женщинам обрести уверенность в себе и поднять самооценку. В современном мире обращение к пластическому хирургу перестало быть чем-то постыдным, ведь можно решить вопрос как с врожденными аномалиями, асимметрией, так и с приобретенными недостатками: возрастными изменениями кожи, последствиями материнства, травмами.

—Какой случай из практики вам больше всего запомнился?

—У 23-летней девушки в анамнезе был перитонит. Она долго пролежала в реанимации, выдержала несколько операций в области живота. К тяжелому состоянию здоровья добавилась личная трагедия: у девушки умерла мама. В итоге после длительного лечения у пациентки остались грубые рубцы, которые деформировали переднюю брюшную стенку — ей было больно двигаться. Несмотря на все жизненные неудачи, она казалась жизнерадостной и позитивной, доверяла моим решениям и вдохновила на реконструктивную операцию. Сейчас у нее все хорошо, она смогла вернуться к занятиям спортом и много путешествует. Очень часто после пластических операций у пациентов налаживается личная жизнь, они становятся более уверенными в себе, выходят замуж и рожают детей. Это и есть мое главное достижение.

—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—Я приехал учиться в Петербург 20 лет назад и до сих пор восхищаюсь красотой этого города. Это культурная столица не только России, но и мира! Ни за что не перееду в другой город, хотя предложения регулярно поступают. Теперь это мой дом, где живет моя семья. Петербург стал для меня родным.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—В нашей профессии много черного юмора, который не всегда понятен людям, далеким от медицины. Врачам свойственно шутить, и я пошучу: «Если в семье два врача, то это тупик».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

На сайте клиники: www.pirogovclinic.ru

По телефону: 8(812)320-70-00

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