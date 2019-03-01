2019-03-01T17:54:03+03:00
Общество

Петербургские депутаты создадут рабочую группу по борьбе с «веселящим газом»

Парламентарии намерены пресечь использование пресловутых «шариков» в качестве наркотического средства
Петр КИБЕР
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Петербургские депутаты намерены борться с "шариками" с закисью азота.Петербургские депутаты намерены борться с "шариками" с закисью азота.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Трагедия, произошедшая на Невском проспекте в ночь с 24 на 25 февраля, побудила петербургских законотворцев заняться проблемой «веселящего газа». Именно под его действием находился водитель «БМВ», сбившей насмерть двух человек и еще двоих отправивший в больницу.

- В настоящее время закись азота широко используется в медицине и промышленности, но, зачастую незаконно реализуется в качестве одурманивающего средства под названием «веселящий газ», - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Чтобы обсудить, как можно бороться со свободной продажей «шариков» (газ продают в воздушных шарах) на той же Думской улице, где и принял дозу дурмана виновник смертельной аварии, вместе собрались члены комитета по законодательству и представители правоохранительных органов.

Главная проблема состоит в том, что закись азота не входит в перечень наркотических и психотропных веществ. Это не дает полиции бороться с его незаконной продажей.

Впрочем, депутаты вспомнили, что в 90-е годы подростки массово нюхали клей и дышали растворителями. Их никто не запрещал, однако избавиться от порочной практики удалось.

В случае с «веселящим газом» ответственности еще больше, ведь закись азота применяется в медицине для анестезии. И тут главное не навредить. Впрочем, работать в полиции готовы. Даже несмотря на отсутствие практики по «шарикам», стражи порядка готовы ее нарабатывать.

А пока в полиции думают, как привлекать торговцев дурманом к ответственности, петербургские депутаты приняли решение усовершенствовать закон, регулирующей оборот закиси азота, в том числе и на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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