«Он предлагал 70 тысяч рублей за свидание»: Петербуржец выложил в Интернет интимные фото трех тысяч обманутых девушек

«Привет, я бизнесмен, занимаюсь металлом, времени на семью совсем нет, а женской ласки так хочется. Как насчет знакомства?». Перед вами на фотографии статный красавец в дорогом костюме. На его странице в соцсети снимки из салона дорогих иномарок и кадры с отдыха за границей. Влюбился в вас по уши с первого взгляда, да еще и предлагает деньги за отношения с собой – до 120 тысяч рублей в месяц. Все по любви, но еще и с оплатой. Согласитесь? По всей России на эту уловку мошенников попались уже три тысячи девушек. И теперь их интимные снимки и видео выложены в Интернет.

«ОБЕЩАЕМ ДЕВУШКАМ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ»

«Ломаем жизни, рушим судьбы», - с таким лозунгом «борцы за нравственность» начали борьбу с «легкомысленными» девушками. Сайт действует уже несколько лет. На нем собраны тысячи жительниц всех городов России: от Москвы до Владивостока. Каждая из жертв, по словам активистов, согласилась на интимные отношения за деньги.

- Проект выводят на чистую воду … [продажных девушек] не по профессии, но по призванию посредством развода тех обещаниями золотых гор за тайный секс и интимные фото, - рассказывают авторы сайта. - Не дождались ни копейки. Да и встреча, само собой, не состоялась. Зато эти снимки и личную переписку, в которой они соглашались сопровождать своего нового знакомого на деловой ужин, а затем провести ночь в отеле, можно увидеть у нас на сайте.

На удочку мошенников попадаются обычные девушки

Из Москвы на удочку мошенников попались 597 жертв, из Петербурга – 247. В профиле каждой из них не только фотографии с именем и городом, но и ссылка на социальные сети, а иногда и номер телефона.

«СОЗДАТЕЛЬ САЙТА – ПИКАПЕРТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

На сайт интимных мошенников случайно наткнулись сотрудники Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. По требованию активистов портал уже заблокировали, но зеркало сайта до сих пор отображается в поиске.

- Мы обратили внимание, что появилось большое количество площадок, на которых публикуются фотографии обнаженных девушек, - рассказывает президент ассоциации Владимир Зыков. - Каналы предлагают купить переписку, как мошенники разводят девушку, и интимное видео с ее участием. Мы стали разбираться и раскручивать эту историю. Тогда и наткнулись на тот самый сайт, с которого все видео и фотографии позже расходятся по всему Интернету.

На сайтах содержанок с девушками знакомится брутальный мужчина

Создателем сайта «доска позора», как выяснили активисты, оказался житель Петербурга Сергей Ч. Раньше парень увлекался пикапом. А позже решил заработать на своих умениях втереться в доверие красавиц.

- Жертвами создателей сайта становятся обычные девушки, которые хотят хорошей жизни, - поясняет Владимир. – Они смотрят на эскортниц и думают: а чем я хуже? После этого лезут в группы для содержанок. Именно там большую часть своих жертв и находят мошенники. Стиль общения у «разводил» хорошо подобран психологически.

Представляясь бизнесменами, парни предлагают девушкам деньги - до тысячи долларов за одну встречу. При этом делают оговорку, мол, это вовсе не проституция, а вид любовных отношений.

- Парень предлагает строить отношения на деньгах, - добавляет Владимир. - И тут у девушки щелкает мысль: «А почему бы и нет? У меня был парень, но бесплатно. Оказался скотиной и сволочью. А тут я буду в плюсе». Девушка начинает витать в облаках, видеть идеальную семью с деньгами и теряет бдительность. В этот момент парень для подтверждения того, что та настроена серьезно, просит выслать интимные снимки, а затем показать себя на видео.

Девушек обманывают, а потом переписки с ними выкладывают в Сеть

«ПЛАТИ ИЛИ ВЫЛОЖИМ В СЕТЬ»

Получив фото, создатель сайта тут же выкладывает их на свою платформу. При этом владелец портала уточняет, что якобы не берет денег с обманутых девушек. Но Сергей не единственный, кто занимается наполнением портала. Еще одним работником «доски позора» оказался некий Роман из Украины, который зарабатывает на шантаже своих жертв.

- Обман девушек - основной способ заработка этого Романа, - делятся правозащитники. – После получения видео, он требует у жертвы 70 тысяч рублей. Отправляет им сообщения такого рода: «Я сохранил ссылки на страницы всех твоих друзей, если не заплатишь деньги, весь контент будет разослан им». Но даже если девушка и платит деньги, то он все равно публикует видео на сайте, а потом это рассылает их знакомым. И когда все появилось уже в Интернете, начинается второй круг атаки – заплати 30 тысяч рублей, и мы все удалим.

У сайта теперь десятки последователей, которые "разоблачают" девушек

Сам же украинец верит, что занимается благим делом, выводя безнравственных девушек на чистую воду.

- Это не мой сайт, - поясняет Роман. - Я не один такой. Некоторых девушек мне действительно жалко. Я не всех скидываю в Интернет.

«ПРЕДЛАГАЛ ЗА ВИДЕО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Одной из жертв таких мошенников стала 20-летняя Анна (имя изменено – прим.ред.). Девушка отдыхала с подругой, когда та предложила попробовать зарегистрироваться на сайте знакомств. Красавицы, по их словам, просто из любопытства хотели узнать, как это работает. В итоге попали на удочку мошенников.

- Это было полторы недели назад, - вспоминает Анна. – На сайте девушки ищут мужчин, которые платят деньги за встречи с ними. Я сидела там 5 дней, ни с кем не встречалась, потому что мне это не нужно. И тут мне написал один парень по имени Майкл. Весь такой брутальный, все при нем. Говорил, что ездит на желтом «Мустанге». Мы договорились о встрече. За содержание он предлагал 50-70 тысяч рублей в месяц на постоянной основе.

Аня стала одной их жертв мошенниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Правда, перед встречей парень попросил Аню выйти с ним на разговор по видео.

- Он видел меня, а я его нет, - вздыхает девушка. - За одно видео он обещал мне 30 тысяч рублей. Я подумала: «Была - не была, проверю». Оказалось, вранье все это. Наивная я была. После этого он стал угрожать моей подруге: если она не покажет себя на видео, то он меня «сольет» в Интернет. Потом он стал с меня требовать три тысячи рублей за то, чтобы он не выставил фото и видео. Но у меня тело красивое, пусть любуются. Меня все равно никто не знает. Я так думала. А сейчас мне пишут девочки с других городов, скидывают скрины, спрашивают: «Ты такая?». Я отвечаю: «Да».

«ДЕВУШКИ БОЯТСЯ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»

К слову, такой способ заработка среди парней становится все популярнее. В социальных сетях сейчас можно найти десятки групп, которые готовы за деньги вывести любую «на чистую воду», а потом выложить все в сеть. Их лозунг: «Если вы не уверены в своей девушке, мы ее проверим».

- Конечно, мы работаем не бесплатно, - пояснил «КП» один из сотрудников. – Берем за одну жертву 950 рублей.

Такие снимки "разоблачителей" теперь гуляют по Сети с указанием имени жертвы

На остальные вопросы парень общаться отказался. В его группе выложены десятки переписок с девушками, их снимки и аккаунты.

Что же касается сайта «доска позора», то он зарабатывает на своих пользователях. За доступ к снимкам девушек нужно платить. И желающих, как оказалось, не мало. У каждой девушки, выложенной на портал, от 30 до 90 тысяч просмотров. И сами жертвы с выложенными в сеть снимками ничего сделать не могут. После обмана им остается только удалять свои страницы в соцсетях и менять номер телефона. Иначе они подвергаются массовой атаке гостей «доски позора».

- Девушки не хотят писать заявление, потому что нужно будет всем рассказывать, что согласились на секс за деньги, говорить о своих видео и фотографиях, - поясняют общественники. – Поэтому это все остается безнаказанным.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему девушки соглашаются стать содержанками?

- Мы уже давно и долго говорим, что общество становится более инфантильным, - говорит психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. – Такие девушки не думают о своем будущем. Им кажется, что они всегда будут молодыми и хорошенькими, и их всегда будут любить. Есть очень интересные исследования, во что играют наши дети. Эти девушки выросли на играх с куклами Барби. Их мамы играли с пупсами. Девочки нянчились, укладывали спать, кормили, пеленали. Новое поколение вырастало, держа в руках куклу - «будущую содержанку». Она высокая, стройная, ярко накрашенная. Что прилагается к куклам: не пустышки, не кроватки, а бесконечная смена одежды, машины, салоны красоты. Это формирует мышление наших детей.

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