Кроме мимозы и тюльпанов: Пять практичных подарков для женщин на 8 марта

Восьмое марта заставляет мужчин провести немало времени в поисках подарков. Цветы цветами, но предложите своей даме не только приятное, но и практичное - гаджет.

Беспроводные наушники

Фото предоставлено МТС.

Если ваша вторая половинка обожает музыку, отличным подарком для неё станут беспроводные наушники JBL T205BT. Почти невесомый гаджет свободно лежит на шее благодаря плоскому соединительному кабелю. А вставки с динамиками плотно сидят в ушах и не натирают ушную раковину даже через несколько часов непрерывного ношения.

По своим звуковым качествам данные наушники считаются одними из лучших в своей ценовой категории. Модель отличается глубоким звучанием с проработанными басами и приличным шумоподавлением для полного погружения в музыку.

Ёмкость аккумулятора позволяет непрерывно слушать любимые композиции в течение 6 часов.

Беспроводная колонка

Фото предоставлено МТС.

Одних наушников для полного музыкального комфорта недостаточно? Тогда обратите внимание на портативную беспроводную колонку Sony SRS-XB10Y! Несмотря на небольшие размеры, гаджет выдаёт сильный, чистый и глубокий звук за счёт фирменной технологии Extra Bass2. С такой колонкой музыка будет сопровождать вашу любимую где угодно: дома, во время пикника на природе и даже в бассейне или на берегу моря: гаджет с прорезиненным корпусом не боится водяных брызг.

Легкая и удобная колонка спокойно помещается даже в небольшую сумку. А с помощью ремешка её можно подвесить на крючок в душе или на ветку дерева во время загородной прогулки. Во время весёлой вечеринки две колонки легко объединить в одну стереопару для насыщенного и объёмного звучания.

Встроенная батарея гаджета рассчитана на 16 часов непрерывного звучания.

Беспроводная зарядка

Фото предоставлено МТС.

У обычных зарядных устройств есть две проблемы: они вечно теряются, а провода путаются и изнашиваются, особенно в битком набитых женских сумочках и рюкзаках. Беспроводная зарядка Samsung EP-PG950 в этих случаях станет отличным решением, во всяком случае, проводов пользователю потребуется меньше. Главное, чтобы у вашей спутницы был смартфон, который поддерживает стандарт Qi. Останется лишь поместить гаджет на зарядник, и процесс начнётся автоматически, о чём оповестит звуковой сигнал.

Монопод со штативом

Фото предоставлено МТС.

Если ваша девушка часами не выпускает из рук смартфон с включённой камерой и каждую минуту ищет удачные ракурсы, помогите ей максимально раскрыть свой творческий потенциал. Монопод Huawei AF15 - многофункциональный фотоаксессуар, который можно использовать для нескольких режимов съёмки.

Гаджет от Huawei является полноценным трансформером, объединяя в себе функции селфи-палки и штатива. Поворотная рукоять на 360 градусов с фиксацией на 180 градусов и возможность фиксации под углом в 220 градусов позволит не ограничивать себя в ракурсах съёмки.

Монопод оснащён дистанционным управлением с помощью небольшого Bluetooth-пульта. Достаточно зажать на нём кнопку сопряжения, и уже через 2–3 секунды гаджет синхронизируется с мобильным устройством.

Фитнес-трекер

Фото предоставлено МТС.

Какая девушка не мечтает о красивой фигуре? Сделать каждую тренировку более качественной поможет фитнес-трекер Honor Band 4, который тщательно отслеживает физическое состояние своего пользователя. Гаджет считывает количество шагов и сожжённых калорий, показывает частоту сердечного ритма и следит за качеством сна, выдавая полезные рекомендации. За счёт искусственного интеллекта каждый физический параметр анализируется с максимальной точностью.

С помощью умного гаджета можно задать определённый тип тренировок, будь то ходьба, пробежка, езда на велосипеде или плавание. Более того, во время тренировки в бассейне фитнес-трекер распознает стиль плавания, количество кругов и скорость заплыва. Естественно, вода гаджету не страшна, так что с ним смело можно погружаться на глубину до 50 метров.

Браслет легко и быстро синхронизируется со смартфоном, с помощью трекера можно получать уведомления и отвечать на звонки.