В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Картина Архипа Куиджи, варварски похищенная из Третьяковской галереи, вернулась в Петербург. 4 марта Русский музей представил «Ай-Петри. Крым» широкой публике. Приключения в столице не прошли для полотна бесследно – вор повредил краску. В ближайшее время пейзаж ждет большая реставрация.

НЕСКОЛЬКО ЦАРАПИН

Все 116 картин Архипа Куинджи наконец-то дома. На днях они приехали в Петербург из Москвы. Одну из них, «Ай-Петри. Крым», сотрудники Русского музея ждали особенно сильно. Полотно прибыло из столицы в защитном стекле. Сделали это, чтобы уберечь его от дополнительных повреждений.

Картину похитили из Третьяковской галереи в конце января.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Картина ездила по стране несколько раз. Она была одной из. А теперь, благодаря такому событию, стала самой известной, - отметила ведущий научный сотрудник отдела живописи Второй половины 19-21 веков Галина Кречина. - Мы рады, что работу отыскали и сохранили.

Сразу же после возвращения пейзаж попал в руки реставраторов, которые оценили состояние картины. Эксперты зафиксировали несколько царапин в правой части произведения: вдоль моря и вдоль неба.

После похищения на картине появились царапины.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это произошло из-за неаккуратного извлечения картины из рамы, - предполагают сотрудники музея. – Царапины незначительные, хотя и затрагивают красочный слой. Перед началом работ созовут реставрационный совет. Скорее всего, будет принято решение затонировать повреждения. При этом все авторские технологии сохранятся - бумага и красочный слой остается нетронутым.

ВЫСТАВЯТ В МАРТЕ

Впрочем, совету предстоит обсудить не только царапины, но и более серьезную проблему. Как объяснили специалисты, Куинджи писал произведение на бумаге, после чего продублировал его на холст. Тот, по словам реставраторов, со временем заметно обветшал.

- Есть предположение, что он не осуществляет функций хорошей основы для картины. Возможно, будет принято решение передублирования на новый холст. Этот процесс не очень быстрый, - отмечает ведущий художник реставратор Наталья Романова. - Эта картина, судя по архивным данным, поступила в 30-е годы. Ее ранее никогда не реставрировали, сейчас будет повод сделать целый комплекс мероприятий.

Скоро полотно отправится на реставрацию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сколько времени потребуется на то, чтобы вернуть произведению первозданный вид, в музее предположить пока не могут. Все зависит от результатов дальнейших исследований. Перед тем, как полотно скроется за дверями реставрационной мастерской, его смогут увидеть все желающие. В марте в Садовом вестибюле Михайловского дворца откроется выставка, посвященная крымским видам. «Ай-Петри. Крым» займет на ней свое почетное место. Как заверили специалисты, состояние у картины стабильное. Однако на время экспозиции полотно останется в специальном коробе.

КСТАТИ

После «ограбления века» музейщики не растерялись. Повышенный интерес к картине они решили монетизировать. В продажу они запустили вещи с принтами украденного произведения Куинджи. В ассортименте имеются футболка, плащ-накидка с капюшоном, фартук с прихватками и две холщовые сумки.

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По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Посетители галереи были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея. Только позже стало известно, что случилась самая настоящая кража (подробности).

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