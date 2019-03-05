Клиника Пирогова на Васильевском острове

Главный врач: Сергей Борисович Сингаевский, хирург, доктор медицинских наук, генеральный директор клиники.

- Мы беремся только за те операции, в успехе которых действительно уверены. Мы даем нашим пациентам гарантию,- говорит доктор.

О КЛИНИКЕ

За медицинской помощью мирового уровня петербуржцам не обязательно обращаться к иностранным специалистам. Передовыми достижениями западной медицины можно воспользоваться и в родном городе, например, в Клинике Пирогова на Васильевском острове.

Она работает с 1999 года – это одна из первых частных клиник в Петербурге. Ежегодно за квалифицированной медицинской помощью сюда обращается более пяти тысяч пациентов! Многопрофильный медицинский центр включает в себя более четырнадцати отделений: пластическая хирургия, общая хирургия, нейрохирургия позвоночника, гинекология, урология, флебология и многие другие.

Одно из востребованных направлений работы клиники — пластическая хирургия. В этом отделении воплощаются мечты пациентов о привлекательной внешности.

Своим главным принципом работы специалисты Клиники Пирогова считают добросовестное, надежное и качественное предоставление медицинской помощи и индивидуальный подход к решению проблем пациентов.

- Мы используем передовые методики выполнения операций и принцип «хирургии одного дня», поэтому наши пациенты быстрее возвращаются к здоровой жизни, - говорят специалисты клиники. –

Мы отдаем предпочтение малоинвазивным операциям, что позволяет минимизировать срок реабилитации даже после сложных вмешательств. Нам доверяют свое здоровье не только жители разных городов России, но и пациенты из Европы и США.

А недавно Клиника Пирогова запустила телемедицинский сервис, чтобы пациенты из других городов и стран могли получить видеоконсультацию ведущих специалистов центра.

КОМАНДА

В Клинике Пирогова работает более ста специалистов, многие из которых – кандидаты и доктора медицинских наук. Большинство врачей имеют специализацию по смежным направлениям. Это позволяет не только точно поставить диагноз, но и разработать наилучшую тактику лечения для восстановления пациента в кратчайшие сроки.

Кроме того, врачи клиники постоянно участвуют в работе международных конференций, всероссийских форумов. Также здесь проводятся совместные программы с ведущими медицинскими учреждениями города, идет обучение и повышение квалификации медицинского персонала – в том числе, с участием ведущих зарубежных специалистов.

В Клинике Пирогова проводят уникальные хирургические вмешательства. Фото: архив медицинского центра.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Специалисты клиники гордятся тем, что проводят уникальные хирургические вмешательства, способные подарить пациентам действительно новое качество жизни. Бывает, что доктора помогают больным, от которых отказались другие медицинские учреждения. Так, в прошлом году врачи Клиники Пирогова выполнили сложную реконструктивную операцию пенсионеру, у которого на лице выросло доброкачественное образование весом около полукилограмма. Была и другая история - с огромной паховой грыжей: за этот запущенный случай в других клиниках просто не взялись…

- Мы помогаем тогда, когда человек уже потерял надежду. В центре всех действий наших специалистов – стремление как можно скорее вернуть пациента к полноценной и активной жизни. В каждом отдельном случае наши врачи выстраивают такую тактику лечения, которая могла бы обеспечить минимальный риск развития осложнений и скорейшую реабилитацию пациента. Для этого в клинике имеется все необходимое, - добавляют в Клинике Пирогова.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. 49-51.

Телефон: 8 (812) 320-70-00.

Сайт: pirogovclinic.ru

Instagram: clinica_pirogova

VK: vk.com/pirogovclinic

FB: www.facebook.com/pirogovclinic