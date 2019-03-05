2019-03-05T11:01:05+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Шостак Екатерина Евгеньевна: Клиника «Линлайн»

Главный врач, дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, участник номинации «Петербургский доктор года»
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Екатерина Евгеньевна Шостак мечтала стать врачом с раннего детства.Екатерина Евгеньевна Шостак мечтала стать врачом с раннего детства.
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Екатерина Евгеньевна работает в клинике «Линлайн» уже 10 лет. Она — своего рода Афродита среди докторов, ведь своим трудом она возвращает пациентам молодость и красоту. Однако к эстетической медицине доктор Екатерина Евгеньевна Шостак пришла далеко не сразу.

—Я мечтала стать врачом с раннего детства. Все игры в детском саду проходили в белом халате и с фонендоскопом. Я стала терапевтом и устроилась в кардиологию, где быстро поняла, что это не приносит мне удовольствия, не вдохновляет... — поделилась Екатерина Евгеньевна.

Но она не сдалась, не опустила руки, а освоила новую специальность, которая и стала любимым делом.

Пациенты уважают доктора за профессионализм. Екатерина Евгеньевна владеет лазерными и инъекционными методами омоложения, которые эффективно совмещает. И не перестаёт совершенствоваться! В прошлом году она обучалась на трех российских конгрессах косметологов. В результате конкурсного отбора врач вошла в восьмерку победителей конкурса компании «Аллерган» и выиграла индивидуальное обучение у знаменитого пластического хирурга Маурисио Де Майо.

—Меня вдохновляют улыбки пациентов. А приятно наблюдать, как они становятся увереннее в себе и счастливее, обретая красоту. Особенно радуюсь, когда пациенты рекомендуют меня своим близким и родным, — поделилась с нами Екатерина Евгеньевна.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Насколько актуальна ваша специализация для петербуржцев?

—Старение начинается с 24 лет. Психологами доказано, что красивые люди нашим мозгом воспринимаются как более успешные. Я уверенно могу сказать, что моя специализация важна для большинства жителей нашего города. В условиях такого климата достаточно непросто выглядеть свежо и молодо без профессиональной поддержки.

—Как понять, что стоит заглянуть к косметологу?

—Если у вас появляются новообразования, пятна на теле, врач с дерматоскопом должен ежегодно осматривать их. Желание выглядеть моложе, свежее, здоровее — тоже прямой путь в нашу клинику. «Линлайн» непрерывно следит за современными и безопасными методами омоложения, а врачи — обладают всеми соответствующими компетенциями.

—Какие открытия в косметологии вы считаете самыми полезными?

—Мы — свидетели стремительного развития лазерной медицины. В вашей коже скрыт огромный потенциал. Омоложение может происходить за счет стимуляции ваших собственных клеток. Нет необходимости что-либо вводить извне. Достаточно пройти процедуру «Рекосма» и наблюдать за омоложением шесть месяцев.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Видеть уникальность и красоту в каждом человеке!

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—Жена жалуется подруге: «Представляешь, недавно прошу у него 200 долларов на косметолога, а он, сволочь, посмотрел на меня — и дал 500!»

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

На сайте клиники «Линлайн»: www.linline-clinic.ru

По телефону: 8 (812) 389-24-35.

Через Instagram: dr_shostak_linline

ИСТОЧНИК KP.RU

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