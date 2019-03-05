Любимых врачей наградят фармацевты

«Петербургский доктор года» - одна из самых популярных номинаций проекта «Клиника года». Еще бы, ведь это отличная возможность познакомиться с молодыми и опытными докторами Северной столицы, не записываясь к ним на прием. А главное - узнать не только об их профессиональных достижениях, но и о человеческих качествах. В прошлом году за участников в этой номинации на нашем сайте проголосовало около ста тысяч человек.

И вот очередная хорошая новость! В шестом «сезоне» проекта «Клиника года» у «докторской» номинации появился официальный партнер, который также вручит свою награду кому-то из петербургских врачей. Это «Бионорика СЕ» - ведущий мировой производитель лекарственных средств растительного происхождения.

Вот уже более восьмидесяти лет компания уделяет большое внимание фармацевтическим исследованиям, считая их основой своего успеха. В центре внимания ученых - респираторные заболевания, женское здоровье и урология. Сегодня «Бионорика СЕ» - это компания, имеющая представительства практически на всех континентах. В России она работает с 1997 года.

Напомним, голосование в номинации «Петербургский доктор года» стартует в апреле.