Химикаты попадут в воду: Крюков канал не удалось отчистить от голубой краски

Наледь Крюкова канала и канала Грибоедова останется голубой до весны. Краска, которой были покрыты настилы, въелась в снег. К такому выводу пришли сотрудники Росприроднадзора.

Напомним, неделю назад петербуржцы пожаловались на мусор, оставленный съемочной бригадой фильма «Серебряные коньки». После этого инспекторы приехали к Семимостью с проверкой. Там они обнаружили брошенные деревянные плиты, которыми установили на льду в конце января. После съемок киношники сменили локацию, оставив реквизит нетронутым. Понятно, что к испытанию капризной петербургской погодой он готов не был.

Так выглядел Крюков канал и канал Грибоедова перед началом съемок.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На поверхности были замечены опилки и обломки деревянных конструкций, - рассказали «Комсомольской правде» в Росприроднадзоре. - Древесно-стружечный материал начал разбухать, краска осыпаться. Местами плиты повреждены, некоторые находятся на берегу канала.

Увидев печальную картину, Росприроднадзор возбудил административное дело. Отвечать за такую халатность придется компании «ФильмФест», которая принимала участие в создании киноленты. Фирму подозревают в загрязнении акватории рек.

ГРОЗИТ ШТРАФ

После внимания со стороны госинспекторов, сотрудники «ФильмФеста» вспомнили, что неплохо было бы за собой убрать. В пятницу начался демонтаж конструкций. Часть стройматериалов с Крюкова канала и канала Грибоедова уже вывезли. Однако полностью очистить поверхность не получится – химикаты въелись в снег.

- Лед каналов в некоторых местах приобрел голубой окрас, - уточняют в Росприроднадзоре. - Удалить его не нельзя из-за погодных условий и характера загрязнения.

Лед "позеленел" в конце января.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам экспертов, причиненный ущерб оценить сложно.

- Любое воздействие на водный объект не улучшает экологическую ситуацию. Нам для административного дела важно зафиксировать факт нарушения. Его было видно невооруженным глазом, - уточняет помощник начальника Департамента по взаимодействию со СМИ Гульнара Гудулова.- Мы направили компании уведомление. И то, что уже проводится демонтаж, нас не может не радовать.

Сейчас расследование дела продолжается. После его окончания будет вынесено решение. Максимальная сумма штрафа, которая грозит компании - 90 тысяч рублей.