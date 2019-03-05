«Авто Премиум» к 8 марта готов

Первый весенний праздник для женщин – это радостное ожидание в предвкушении сюрпризов и моря цветов! А для мужчин… время «икс». Нужно поторопиться и успеть купить подарок, чтобы угодить своей женщине, а если в семье женщин много – поиск подарков становится квестом, иногда с непредсказуемым результатом.

Поэтому «Авто Премиум» и Радио ENERGY накануне праздника решили позаботиться не только о женщинах, но и о мужчинах, и объявили конкурс. Ежедневно, до 7 марта включительно, самые внимательные слушатели радиостанции обнаружат подсказку на ее волнах и будут обеспечены красивым и полезным «шкодным» подарком! Прислушайтесь не только к своему сердцу!

А те, у кого задача посложнее, и требуется подобрать ключ к сердцу любимой женщины, могут сделать это ежедневно в салонах группы «Авто Премиум», удобно расположенных в разных районах Санкт-Петербурга. Специально к весеннему женскому дню дилеры подготовили выгодные предложения, которые сделаю покупку автомобиля праздничной и своевременной.

Ваши подарки из салонов «Авто Премиума» непременно понравятся всей семье!

Но и это не все. В праздничные дни любителям шопинга в ТК ОХТА Молл будет представлен красный RAPID Monte Carlo, а 8 марта всем дамам стоит заглянуть на экспозицию!

С актуальными мартовскими предложениями можно ознакомиться на сайте дилеров www.skoda-ap.ru. Инновационный интернет-ресурс позволять резервировать и даже вносить предоплату за автомобиль он-лайн.

Внимательные радиослушатели смогут забрать свои подарки в дилерских центрах «Авто Премиум».

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