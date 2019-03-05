В Петербурге выбрали «Женщину года»: В списке победителей директор БКЗ «Октябрьский» и блокадница-благотворитель

«ОНИ ВСЕ НАМ ЗАВИДУЮТ»

- Благодаря вашей энергии, настойчивости и дипломатии, терпению и мудрости что только мужчины не придумали: и швейную машинку, и стиральную машинку, и парфюмерию. Сколько бы я ни ездил по разным странам, когда общаюсь с коллегами, они говорят: «У вас такие красивые женщины!». Они все нам завидуют, - признался на церемонии врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Всего разыгрывались призы в десяти номинациях. Но самой главной традиционно считается Гран-при. В этом году его получила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

- Без нее не состоится ни один праздник. Она давно стала визитной карточкой Петербурга, - признались ведущий.

Зал разразился аплодисментами. А уже совсем скоро зрителей ждал сюрприз. Оказалось, что в этом году организаторы решили учредить особый приз, и получила его блокадница Галина Яковлева. В свои 80 лет она возглавляет благотворительный фонд «Доброта»: на собственном фургончике развозит нуждающимся еду и одежду.

Галина Яковлева в свои 80 лет возглавляет благотворительный фонд «Доброта».Фото: Артем КИЛЬКИН

- Галина Яковлева родилась в 1939 году, провела детство в блокадном Ленинграде, уехала на целину, освоила трактор. Была водителем троллейбуса. С 2008 года сама занимается общественно-полезным делом - развозит вещи и продукты нуждающимся, - представила старушку ведущая.

«МЫ ЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ ГОЛОД»

Сама Галина Яковлевна рассказала, что начала заниматься благотворительностью случайно. В 1993 году она познакомилась в больнице с 80-летней старушкой.

- Она сидела и плакала от того, что тяжело жить, что она инвалид, и что дочка у нее тоже инвалид, на двух костылях ходит. И я начала им помогать. Как-то она мне сказала, что в благотворительную организацию требуется водитель. А я чувствую себя на дороге как рыба в воде. Я туда устроилась и очень долго там работала. Когда председатель организации уехала жить в другую страну, я решила создать свой фонд, - вспоминает Галина Яковлевна.

Блокадница признается, что не ведет списков тех, кому помогает. Но это примерно 350 взрослых и 150 ребятишек. В их числе есть и инвалиды, и многодетные семьи, и пенсионеры с крошечной пенсией. Всем им живется не сладко.

- Мы знали, что такое голод. Мы это понимаем. Хочется, чтобы у всех было добро и счастье, - говорит Яковлева.

С 20 марта портреты лауреатов конкурсов появятся на рекламных стендах главных улиц Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

А кто еще получил награды?

В номинации «Культура и искусство» лауреатом конкурса стала Юлия Стрижак, директор СПБ ГАУК «Театр «Мюзик-Холл»;

в номинации «Медицина» лауреатом конкурса стала Татьяна Засухина, главный врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови»;

в номинации «Образование» лауреатом конкурса стала Галина Красновская, директор СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»;

в номинации «Общественная деятельность» Лауреатом конкурса стала Светлана Агапитова, Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге,

в номинации «Социальная работа» лауреатом конкурса стала Людмила Гладкая, заведующий отделением СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга»,

в номинации «Физическая культура и спорт» лауреатом стара Мария Кожевникова, начальник Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» СПб ГБУ «Центр физической культуры спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района;

в номинации «Социальная ответственность бизнеса» ауреатом конкурса стала Наталья Загорская, генеральный директор ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов»;

в номинации «Вооруженные силы и правоохранительная деятельность» лауреатом конкурса стала Розалия Балаева, начальник отдела тылового обеспечения тыла УМВД России по Московскому району Петербурга;

в номинации «Индустрия моды и красоты» лауреатом конкурса стала Анна Овчинникова, дизайнер-модельер Модный дом Анны Овчинниковой;

в номинации «Городское хозяйство» Лауреатом конкурса стала Жанна Хаина, генеральный директор Акционерное общество «Калининское садово-парковое хозяйство».