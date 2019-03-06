2019-03-06T11:53:14+03:00
Дом. Семья

8 марта с «Галамартом»: Тюльпаны по рублю и другие подарки

Цветами, конечно, дело не ограничивается
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Только восьмого марта в «Галамарте» можно будет купить тюльпаны… по 1 рублю.Только восьмого марта в «Галамарте» можно будет купить тюльпаны… по 1 рублю.
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8 марта - праздник весны, и даже если за окном минусовая температура и метель, как это часто у нас бывает, настроения это все равно не портит! Несмотря на капризы погоды, все магазины в этот день завалены цветами, только вот цены на них зачастую взвинчивают безбожно.

Ну, а некоторые, наоборот, снижают. И не просто снижают! Например, только восьмого марта в «Галамарте» можно будет купить тюльпаны… по 1 рублю! Вот такая праздничная и истинно народная акция от магазина.

Тюльпанами дело, конечно, не ограничивается: в «Галамарте» можно найти множество подарков к этому дню и для лучшей подруги, и для мамы, и для любимой девушки, и для коллеги. Причем все - по более, чем доступным ценам!

Например, вряд ли кто-то будет против того, чтобы дома витал свежий аромат. Универсальным подарком в этом случае станет ароманабор: изящные флаконы «впишутся» в любой интерьер, а ароматы океана и лесной свежести помогут восстановить силы после трудного рабочего дня и просто создадут приятную атмосферу.

Изящные флаконы «впишутся» в любой интерьер.

Изящные флаконы «впишутся» в любой интерьер.

А для украшения интерьера прекрасным подарком станет стеклянная ваза ручной росписи. Благодаря необычному дизайну она вполне может стать самостоятельным элементом домашнего декора; все-таки женщины так любят создавать уют там, где живут, а такие приятные мелочи всегда радуют глаз и поднимают настроение!

Для украшения интерьера прекрасным подарком станет стеклянная ваза ручной росписи.

Для украшения интерьера прекрасным подарком станет стеклянная ваза ручной росписи.

Сохранить самые приятные моменты жизни можно с помощью фоторамки: оригинальный дизайн дополнит интерьер любого помещения.

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А можно выбрать стильный вариант с прищепками. Кстати, такие фоторамки позволяют создавать настенные коллажи любого размера - нужно просто проявить немного фантазии!

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Наши дни нередко наполнены суетой, но очень важно находить время для себя! Начать можно с малого - с утреннего кофе, который так приятно выпить в кровати, никуда не спеша… А поднос на подушке позволит вкусный завтрак разместить на одеяле.

Поднос на подушке позволит вкусный завтрак разместить на одеяле.

Поднос на подушке позволит вкусный завтрак разместить на одеяле.

А вот подарок для тех, кто вечно забывает, куда положил свои ключи - ключница с часами! Не надо больше бегать по всему дому, рыться во всех сумках сразу и обвинять кота, что он загнал ключи под диван – они всегда будут висеть на своем месте, а ключница станет настоящим украшением прихожей.

Ключница станет настоящим украшением прихожей.

Ключница станет настоящим украшением прихожей.

Наверное, у каждой женщины есть украшения, которые надо где-то хранить - например, вот в такой красивой музыкальной шкатулке. Такие вещи отличаются не только удобством: они ценны тем, что создают в комнате особенную, трогательную и уютную атмосферу.

У каждой женщины есть украшения, которые надо где-то хранить.

У каждой женщины есть украшения, которые надо где-то хранить.

И таких милых мелочей в «Галамарте» очень много - здесь есть и разнообразная техника для дома, и гаджеты, и косметические наборы. Да и для детей выбор подарков немалый: и домики для кукол, и мягкие игрушки, и разнообразные наборы для творчества. Заходите в ближайший «Галамарт» - гарантируем, с пустыми руками вы не уйдете.

8 800 333-4-000

Еще больше подарков от «Галамарта» вы найдете здесь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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