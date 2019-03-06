Вопрос на пресс-конференции Путина о похищении 700 млн рублей при строительстве газопровода в Ленобласти обернулся уголовным делом

Вопрос о газификации Приозерского района Ленинградской области президенту России Владимиру Путину задали в декабре 2018 года на ежегодной пресс-конференции. Местный журналист рассказал главе государства, что жители Карельского перешейка вот уже многие годы не получают газ. При этом корреспондент рассказал, что при строительстве газопровода была украдена труба.

- Ее не положили, а актами закрыли. И уголовного дела тоже нет, - посетовал журналист. И вот спустя пару месяцев после вопроса главе государства уголовное дело появилось. Оказалось, что при строительстве трубопровода действительно была похищена часть денег.

- Была проведена проверка того, как исполняется договор между ООО «Омега» и ООО «Газпроминвест» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы, - рассказывают в прокуратуре Ленинградской области. - По договору, который был заключен в 2012 году, компания «Омега» должна была построить «газопровод – отвод к городу Приозерск» стоимостью почти 2 миллиарда рублей.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Владимир Путин - о газе, который не доходит до домов в некоторых районах Ленобласти 00:00 00:00

Строительство должны были закончить в 4 очереди до конца 2014 года. Но сейчас полностью сдана только первая очередь.

- Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены генеральный подрядчик ООО «Омега» получило на свои счета 1,7 миллиарда рублей, - продолжают ревизоры. - В это же время компания по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денег под отчет, а так же необоснованными переводами денег на счета аффилированных компаний, вывела более 700 миллионов рублей.

Сейчас хищение 700 миллионов рублей обернулось уголовным делом по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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