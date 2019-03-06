МТС и ГИТИС обучат будущих актеров

Провайдер цифровых услуг МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в образовании, культуре и искусстве.

На базе интернет-платформы для поиска талантов МТС «Поколение М» запущены курсы для абитуриентов вуза.

Теперь на сайте проекта школьники со всей России могут в онлайн-режиме подготовиться к поступлению в крупнейший театральный институт Европы, осваивая курсы от педагогов ГИТИСа.

Кроме того, в рамках проекта абитуриенты поучаствуют в театральном онлайн-конкурсе, который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Нужно лишь снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить его на сайт проекта.

Затем преподаватели вуза отсмотрят ролики, и лучшим зачтут первый тур вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или эстрады. Также выберут победителя, который получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

—Талантливые дети не всегда рождаются в Москве и ближайших к столице регионах и очень часто — в не самых обеспеченных семьях. Не все родители готовы оплачивать своим детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастье и попробовали поступить в ГИТИС. Поэтому я искренне признателен МТС и проекту «Поколение М», с которыми вместе мы делаем в этом году ещё один шаг вперёд, чтобы возможности наших абитуриентов были равными, независимо от того, где кто родился и вырос. Для нас ведь главное — чтобы самые талантливые были замечены и поступили к нам. Кроме того, совершенно очевидно, что время не стоит на месте, и довольно странно сегодня заставлять всех ехать за тридевять земель в Москву, чтобы узнать, подходит тебе сложнейшая профессия актера или лучше заняться чем-то другим. Первый тур вполне можно проводить, анализируя видеозаписи. Я так считал давно, но впервые мы это начинаем делать с «Поколением М». Надеюсь, этот опыт убедит всех, кто еще недавно сомневался, — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Чтобы поддержать онлайн-конкурс и привлечь старшеклассников, МТС и ГИТИС организуют образовательный тур в регионы России. Подростки смогут лично пообщаться с педагогами вуза, поучаствовать в мастер-классах и пройти прослушивание.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, которую реализует компания МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколения М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

—В рамках проекта мы уже пятый год внедряем современные технологии в социальной сфере, чтобы дать равные возможности для творческого развития детям и подросткам из всех регионов России. Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры, как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом. Объединяя усилия, мы стремимся с помощью технологий предоставить новые образовательные инструменты для широкой аудитории. Наша совместная программа даст возможность жителям даже самых удаленных населенных пунктов в режиме онлайн пройти подготовку от педагогов ГИТИСа и проверить свои шансы на поступление, не выезжая из родного города, — отметил президент МТС Алексей Корня.