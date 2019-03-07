Андрей Юрьевич Беляев: «Центр планирования семьи и репродукции»
Уже 10 лет Андрей Юрьевич заведует платным гинекологическим отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр планирования семьи и репродукции». Более того, за спиной Беляева 30-летний опыт акушера-гинеколога и 26 лет — практики эндовидеохирурга.
По словам доктора, его главные достижения — это техника «безопасной хирургии», которая гарантирует максимальную безопасность операций, и роды у прооперированных пациенток.
—Хочу выразить огромную благодарность врачам Беляеву и Фундену. Проходила обследование, затем делала операцию. Доктора внимательно и чутко относятся к пациентам. Надеюсь и верю, что все эти процедуры приведут к долгожданной беременности, — вот лишь одна из благодарностей докторам Центра от довольной пациентки.
И автор этого отзыва, и ее «коллеги по выздоровлению» дружно отмечают, что Андрей Юрьевич — доброжелательный и высококвалифицированный врач, который находит подход к каждому пациенту и ручается не только за безопасность, но и за комфорт.
—Мне делал ГСГ замечательный доктор Беляев. Процедура далеко не из приятных, но врач сделал все возможное, чтобы операция завершилась в максимально короткие сроки. Все было оперативно и точно. Огромное спасибо за профессионализм! Благодаря его четкой работе, даже от неприятной процедуры остались исключительно положительные эмоции, — отмечает петербурженка Кристина в своем отзыве.
ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ
—Почему вы решили стать врачом?
—Я рос во врачебной среде, её особая атмосфера и образ жизни повлияли на мой выбор.
—Насколько актуальна репродуктивная хирургия для петербуржцев?
—Судя по количеству пациентов, очень актуальна.
—Как понять, что пора посетить врача вашей специализации?
—Невозможность забеременеть в течение года, патология органов малого таза по УЗИ и МРТ, хронические тазовые боли.
—Какие открытия в гинекологии вы считаете самыми полезными?
—Успехи вспомогательных репродуктивных технологий на сегодняшний день. А в будущем –
возможности искусственного интеллекта.
—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?
—Полная самоотдача профессии.
Как записаться на прием и обратиться за помощью:
На сайте Центра: cpsr-spb.ru
По телефону: 8 (812) 670-76-76.
ИСТОЧНИК KP.RU