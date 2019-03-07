Андрей Юрьевич Беляев: «Центр планирования семьи и репродукции»

Уже 10 лет Андрей Юрьевич заведует платным гинекологическим отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр планирования семьи и репродукции». Более того, за спиной Беляева 30-летний опыт акушера-гинеколога и 26 лет — практики эндовидеохирурга.

По словам доктора, его главные достижения — это техника «безопасной хирургии», которая гарантирует максимальную безопасность операций, и роды у прооперированных пациенток.

—Хочу выразить огромную благодарность врачам Беляеву и Фундену. Проходила обследование, затем делала операцию. Доктора внимательно и чутко относятся к пациентам. Надеюсь и верю, что все эти процедуры приведут к долгожданной беременности, — вот лишь одна из благодарностей докторам Центра от довольной пациентки.

И автор этого отзыва, и ее «коллеги по выздоровлению» дружно отмечают, что Андрей Юрьевич — доброжелательный и высококвалифицированный врач, который находит подход к каждому пациенту и ручается не только за безопасность, но и за комфорт.

—Мне делал ГСГ замечательный доктор Беляев. Процедура далеко не из приятных, но врач сделал все возможное, чтобы операция завершилась в максимально короткие сроки. Все было оперативно и точно. Огромное спасибо за профессионализм! Благодаря его четкой работе, даже от неприятной процедуры остались исключительно положительные эмоции, — отмечает петербурженка Кристина в своем отзыве.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—Я рос во врачебной среде, её особая атмосфера и образ жизни повлияли на мой выбор.

—Насколько актуальна репродуктивная хирургия для петербуржцев?

—Судя по количеству пациентов, очень актуальна.

—Как понять, что пора посетить врача вашей специализации?

—Невозможность забеременеть в течение года, патология органов малого таза по УЗИ и МРТ, хронические тазовые боли.

—Какие открытия в гинекологии вы считаете самыми полезными?

—Успехи вспомогательных репродуктивных технологий на сегодняшний день. А в будущем –

возможности искусственного интеллекта.

—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—Полная самоотдача профессии.

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