Аэропорт Пулково закрылся на два часа из-за погоды

Вслед за водными воротами в Петербург закрылись и воздушные: из-за непогоды аэропорт не принимает самолеты.

– Аэродром закрыли в одиннадцать часов утра до часа дня в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, минимальная видимость, обильные осадки, – сообщил «Комсомолке» оператор Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы». – Такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов для взлетно-посадочных операций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696133" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге из-за сильной метели временно закрыли аэропорт Пулково.

Ранее синоптики сообщали, что пик натиска стихии придется как раз на 13:00.

– Всех пассажиров, которые в аэропорту ждут вылета, обслуживают согласно требованиям, – добавили в аэропорту. – Что касается рейсов, которые должны были прибыть к нам, то часть ушла на запасные аэродромы, часть – в зоне ожидания. Точное количество не назовем, но таких рейсов немного: с 11:00 до 13:00 – это время, когда утренняя волна уже закончилась, а дневная еще не началась. Конечно, когда условия наладятся, и аэродром откроется, будет скопление рейсов на вылет и прилет. Но войти в расписание рассчитываем оперативно.

В сети появилась информация, что в Пулково снова один из самолетов то ли выкатился за пределы полосы, то ли съехал с рулежной дорожки.

– Все это не соответствует действительности, – отмечают в Пулково. – Никаких инцидентов у нас сегодня не было.

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