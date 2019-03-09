2019-03-09T13:28:07+03:00
Происшествия

Аэропорт Пулково закрылся на два часа из-за погоды

Взлетать и приземляться самолетам не дают порывистый ветер и обильные осадки
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В Пулково без инцидентовВ Пулково без инцидентовФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Вслед за водными воротами в Петербург закрылись и воздушные: из-за непогоды аэропорт не принимает самолеты.

– Аэродром закрыли в одиннадцать часов утра до часа дня в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, минимальная видимость, обильные осадки, – сообщил «Комсомолке» оператор Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы». – Такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов для взлетно-посадочных операций.

В Санкт-Петербурге из-за сильной метели временно закрыли аэропорт Пулково.

Ранее синоптики сообщали, что пик натиска стихии придется как раз на 13:00.

– Всех пассажиров, которые в аэропорту ждут вылета, обслуживают согласно требованиям, – добавили в аэропорту. – Что касается рейсов, которые должны были прибыть к нам, то часть ушла на запасные аэродромы, часть – в зоне ожидания. Точное количество не назовем, но таких рейсов немного: с 11:00 до 13:00 – это время, когда утренняя волна уже закончилась, а дневная еще не началась. Конечно, когда условия наладятся, и аэродром откроется, будет скопление рейсов на вылет и прилет. Но войти в расписание рассчитываем оперативно.

В сети появилась информация, что в Пулково снова один из самолетов то ли выкатился за пределы полосы, то ли съехал с рулежной дорожки.

– Все это не соответствует действительности, – отмечают в Пулково. – Никаких инцидентов у нас сегодня не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Падают деревья, летают бытовки: В Петербурге ураганный ветер

Стихия, которая разгулялась сегодня в Петербурге, уже заставила закрыть дамбу и аэропорт Пулково. А теперь из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе «Сортавала» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Угроза наводнения миновала». В Петербурге открывают дамбу
Старейшего оператора «Ленфильма», на которого упала глыба льда, выписали из больницы
Хакеров, которые взломали страничку дирижера оркестра филармонии, интеллигентно потроллили
В Ломоносове школьник употребил наркотики и впал в кому
Житель деревни под Кингисеппом расстрелял кафе из охотничьего ружья
«Зенит» в пятерке клубов Лиги Европы с самыми посещаемыми домашними матчами
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы
«Зенит» поздравил легендарного нападающего Юрия Желудкова с 60-летием
В центре Петербурга подростки устроили «цирк Дю Солей», повиснув на проводах на крыше дома
В Василеостровском районе девушка пробила голову, упав на ступеньках у ресторана
«Зенит» побил свой рекорд посещаемости еврокубков, который держался 34 года
Прожиточный минимум в Петербурге увеличили на 0,3 процента
Прилетевшие в Петербург куропатки поселились на Васильевском острове
Старшеклассник изнасиловал пьяную школьницу на лестничной площадке и прокусил ей нос
Женщины-военнослужащие совершили рекордный прыжок с парашютом в честь 8 марта
Спасатели предупреждают петербуржцев о шторме и возможном наводнении
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 марта
На Космонавтов пьяного белоруса выкинули с 10 этажа
Игорь Корнелюк поздравил женщин в трамвае, а Сергей Боярский и братья Запашные – в метро
18 марта возобновятся занятия в учебном комплексе ИТМО на улице Ломоносова
8 марта в Петербурге потеплеет до плюс 6 градусов
Мужчина разбился, упав с Литейного моста на лед Невы
На улице Олеко Дундича рядом со школой прорвало трубу
Капитан «Зенита» Иванович о поражении от «Вильярреала»: Мы допустили очень много ошибок
В феврале 2019 года в Петербурге введено в эксплуатацию 402 дома
Трое школьников надругались над одноклассницей в Колпино
«Зенит» объявил стартовый состав на матч против «Вильярреал»