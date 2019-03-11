Медицинский центр «Адмиралтейские верфи»

Главный врач: Елена Анатольевна Кайк.

- Я уверена, что медицина в ближайшие 25 лет будет одним из основных двигателей прогресса, именно она будет определять вектор развития человечества, – уверена Елена Анатольевна. – И уже сегодня в медицине, как в гонках на спортивных автомобилях: сошёл с дистанции – уже не догонишь! Процесс движения должен быть постоянным и непрерывным. Коллектив нашего медицинского центра пока уверенно держит скорость и направление движения.

О КЛИНИКЕ

История медицинского центра «Адмиралтейские верфи» началась в 1908 году, когда на одноименном судостроительном предприятии открылся первый лазарет для рабочих. Располагавшаяся на его территории амбулатория оказывала помощь не только рабочим, но и членам их семей, являясь передовым лечебным учреждением своего времени.

Сегодня медицинский центр – многопрофильное лечебное учреждение, отвечающее современным стандартам. Ежедневно доктора центра могут принимать до 1200 амбулаторных пациентов. В центре функционируют 52 подразделения, включая хирургический и терапевтический стационары, а также две собственные лаборатории.

Клинико-диагностическая лаборатория медицинского центра.Фото: Александр ГЛУЗ

Возможности центра позволяют в полном объеме проводить амбулаторное, стационарное обследование и лечение пациентов.

- На протяжении 110 лет медики «Адмиралтейских верфей» помогают жителям и гостям Санкт-Петербурга поддерживать здоровье, - уточняет главный врач медицинского центра. - Практикуя комплексный подход, наши врачи индивидуально подбирают методы лечения и гарантируют высокое качество предоставляемых услуг.

Доктора центра возвращают пациентов к нормальной жизни, используя малоинвазивные технологии. Современные методики применяются в общей хирургии, оториноларингологии, гинекологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологии, гастроэнтерологии. Малоинвазивная хирургия позволяет проводить операции без разрезов – при помощи нескольких проколов, а это снижает риск развития осложнений и сокращает период реабилитации.

Врачи центра оказывают широкий спектр офтальмологической, стоматологической, физиотерапевтической и травматологической помощи. Исследования проводятся при помощи высокоточной инновационной аппаратуры (МРТ, КТ). Новый спиральный компьютерный томограф дает возможность провести любые ангиографические исследования.

Для тех, кто следит за своим здоровьем, но не располагает достаточным количеством свободного времени разработаны программы обследования (Check-up). Они помогут в максимально короткие сроки провести полную диагностику организма.

Восстановиться после хирургических вмешательств (включая эстетические операции) помогают лечебные, коррекционные и реабилитационные программы, разработанные в центре «Адмиралтейские верфи».

Работает в центре и дневной стационар.Фото: Александр ГЛУЗ

КОМАНДА

Доктора медицинского центра «Адмиралтейские верфи» - эксперты в своих направлениях. Это врачи высшей и первой категории, постоянно повышающие квалификацию в лучших отечественных и европейских клиниках. Двадцать специалистов имеют научную степень кандидата медицинских наук и четверо – доктор медицинских наук.

Медицинский центр активно сотрудничает с российскими и иностранными лечебными учреждениями, научно-исследовательскими центрами. Любовь к профессии и стремление к развитию стимулирует врачей медцентра совмещать практику с научной деятельностью. Постоянное совершенствование методов лечения позволяет им добиваться сокращения сроков выздоровления и реабилитации пациентов.

Кроме того, центр «Адмиралтейские верфи» сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими и лечебно-профилактическими учреждениями Санкт-Петербурга. Специалисты медицинского центра наряду с врачебной практикой ведут преподавательскую деятельность, являясь сотрудниками кафедр ведущих медицинских образовательных учреждений.

Малоинвазивная хирургия позволяет проводить операции без разрезов – при помощи нескольких проколов. Фото: архив медицинского центра.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В декабре прошлого года вице-губернатор Петербурга Анна Митянина назвала медицинский центр «Адмиралтейские верфи» в числе лидеров цифрового здравоохранения в регионе. Сегодня в центре завершена подготовка к включению в единую систему электронного здравоохранения e-health: введена в эксплуатацию новая медицинская информационная система, обучен медицинский и административный персонал. Центр внедрил выдачу электронных листков нетрудоспособности.

Еще одним важнейшим достижением врачи медицинского центра «Адмиралтейские верфи» считают то, что они помогают своим пациентам восстановить здоровье. Большую роль в этом играют не только знания и опыт докторов, но и новейшее высокоточное оборудование экспертного класса - оно позволяет своевременно выявить заболевания и определить наиболее эффективную тактику лечения.

В центре используются новейшие коррекционные и лечебные методики во всех областях, а также комплексный индивидуальный подход, который значительно сокращает срок выздоровления пациентов.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Садовая улица, 126.

Телефоны: 8 (812) 714-80-80.

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