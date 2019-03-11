Мистик-наставник Ирина Аветисян: «Готовьте еду только в хорошем настроении - это укрепит отношения»
ПРИВЛЕКАЕМ ЛЮБОВЬ
1. Самое главное - сначала полюбить себя и мир. Есть закон Вселенной: «Что снаружи - то и внутри». Важно об этом помнить.
2. Зеркало у каждой девушки должно быть свое, желательно, чтобы в него не смотрелись посторонние. Купите новое зеркало на растущую луну, протрите его водой с небольшим количеством соли, дальше надо его зарядить. Положите его на подоконник на растущую луну на ночь. Причесывайтесь перед этим зеркалом, лучше деревянной расческой, и говорите то, что вы хотите к себе привлечь в настоящем времени: «Я красивая, рядом со мной богатый красивый мужчина и так далее».
3. Если нравится конкретный мужчина, и вы хотите привлечь его внимание, сделайте саше. На растущую луну купите кусочек красной ткани, лучше, если там будут нарисованы пионы, розы, лаванда - это цветы, отвечающие за любовь. Зажгите красную свечу и, пока она горит, сшейте из этой ткани маленький мешочек. В этот мешочек положите сухие травы: лаванду, сухую маленькую кустовую розу, несколько капель масла иланг-иланг или пачули, немного сухой корицы, хорошо, если будет розовый кварц. Положите этот мешочек на левую руку, накройте правой рукой и представьте человека, которого хотите видеть рядом с собой. Представьте его ауру в виде розовой дымки и мысленно запускайте его в это саше. Носите это саше с собой в сумочке в маленьком кармашке.
СОХРАНЯЕМ ОТНОШЕНИЯ
1. Не врите второй половинке, уважайте ее и всегда оставайтесь женщиной. Имейте свое пространство, нельзя жить только мужчиной.
2. В доме должны висеть парные фотографии счастливых моментов жизни. Обязательно там, где вы вместе на одном фото, а не два отдельных снимка рядом.
3. Правильно готовьте еду - обязательно в хорошем настроении. Например, когда вы варите борщ, мешайте его по часовой стрелке и представляйте себе то, о чем вы мечтаете. Каждый ингредиент в блюде нужен для чего-то: лаврушку вы кладете для защиты ваших отношений, красный перчик - для страсти, свеклу - для любви.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Эзотерик Денис ШИРОКОВ: «Все в мире является энергией»
- Счастье у каждого свое. Исследования показывают, что женское счастье базируется на трех китах: муже и семье, наличии детей и самореализации. Я думаю, что психологи много могут дать советов, что и как надо делать, а что нельзя. Со своей стороны я скажу, что человек - это не только физическое тело. Это сложная биоэнергетическая структура, куда включается и физический план, и духовный, и энергетический. Какие мы излучаем волны, такие и притягиваем. Например, если мы всех обвиняем, то не стоит ждать, что в ответ получим положительные эмоции. Кроме того, надо разобраться в своем внутреннем мире. Есть женщины, которые живут в достатке, но несчастливы, другие не очень богаты, но получают от жизни удовольствие. Счастье любого человека зависит только от него самого.
Найти гармонию помогут медитации и йога. Постарайтесь чаще думать о своих целях и желаниях, посылать соответствующую энергию в космос. Повесьте на стену постер с картинкой, которая визуализирует вашу мечту. Подведу итог фразой Альберта Эйнштейна: «Все в мире является энергией». Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую частоту той реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите именно то, на что настроена ваша частота. Это не философия. Это физика.
ИСТОЧНИК KP.RU