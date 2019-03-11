Мистик-наставник Ирина Аветисян: «Готовьте еду только в хорошем настроении - это укрепит отношения»

ПРИВЛЕКАЕМ ЛЮБОВЬ

1. Самое главное - сначала полюбить себя и мир. Есть закон Вселенной: «Что снаружи - то и внутри». Важно об этом помнить.

2. Зеркало у каждой девушки должно быть свое, желательно, чтобы в него не смотрелись посторонние. Купите новое зеркало на растущую луну, протрите его водой с небольшим количеством соли, дальше надо его зарядить. Положите его на подоконник на растущую луну на ночь. Причесывайтесь перед этим зеркалом, лучше деревянной расческой, и говорите то, что вы хотите к себе привлечь в настоящем времени: «Я красивая, рядом со мной богатый красивый мужчина и так далее».

3. Если нравится конкретный мужчина, и вы хотите привлечь его внимание, сделайте саше. На растущую луну купите кусочек красной ткани, лучше, если там будут нарисованы пионы, розы, лаванда - это цветы, отвечающие за любовь. Зажгите красную свечу и, пока она горит, сшейте из этой ткани маленький мешочек. В этот мешочек положите сухие травы: лаванду, сухую маленькую кустовую розу, несколько капель масла иланг-иланг или пачули, немного сухой корицы, хорошо, если будет розовый кварц. Положите этот мешочек на левую руку, накройте правой рукой и представьте человека, которого хотите видеть рядом с собой. Представьте его ауру в виде розовой дымки и мысленно запускайте его в это саше. Носите это саше с собой в сумочке в маленьком кармашке.

СОХРАНЯЕМ ОТНОШЕНИЯ

1. Не врите второй половинке, уважайте ее и всегда оставайтесь женщиной. Имейте свое пространство, нельзя жить только мужчиной.

2. В доме должны висеть парные фотографии счастливых моментов жизни. Обязательно там, где вы вместе на одном фото, а не два отдельных снимка рядом.

3. Правильно готовьте еду - обязательно в хорошем настроении. Например, когда вы варите борщ, мешайте его по часовой стрелке и представляйте себе то, о чем вы мечтаете. Каждый ингредиент в блюде нужен для чего-то: лаврушку вы кладете для защиты ваших отношений, красный перчик - для страсти, свеклу - для любви.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Эзотерик Денис ШИРОКОВ: «Все в мире является энергией»

- Счастье у каждого свое. Исследования показывают, что женское счастье базируется на трех китах: муже и семье, наличии детей и самореализации. Я думаю, что психологи много могут дать советов, что и как надо делать, а что нельзя. Со своей стороны я скажу, что человек - это не только физическое тело. Это сложная биоэнергетическая структура, куда включается и физический план, и духовный, и энергетический. Какие мы излучаем волны, такие и притягиваем. Например, если мы всех обвиняем, то не стоит ждать, что в ответ получим положительные эмоции. Кроме того, надо разобраться в своем внутреннем мире. Есть женщины, которые живут в достатке, но несчастливы, другие не очень богаты, но получают от жизни удовольствие. Счастье любого человека зависит только от него самого.

Найти гармонию помогут медитации и йога. Постарайтесь чаще думать о своих целях и желаниях, посылать соответствующую энергию в космос. Повесьте на стену постер с картинкой, которая визуализирует вашу мечту. Подведу итог фразой Альберта Эйнштейна: «Все в мире является энергией». Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую частоту той реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите именно то, на что настроена ваша частота. Это не философия. Это физика.