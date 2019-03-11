2019-03-11T17:46:25+03:00
Звезды

Виталий Милонов о «Евровидении 2019»: Это парад уродов и сборище еврофриков

Депутат Госдумы считает, что Россия не должна участвовать в песенном конкурсе
Мила БУКЕ
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Виталий Милонов считает, что "Евровидение 2019" нужно бойкотировать, при этом он рад, что от России выступит Сергей Лазарев.Виталий Милонов считает, что "Евровидение 2019" нужно бойкотировать, при этом он рад, что от России выступит Сергей Лазарев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До конкурса «Евровидение 2019», который в этом году проудет в Израиле, остается чуть больше двух месяцев. Все страны-участники уже определились со своими представителями, в том числе и Россия. От нашей страны выступать будет Сергей Лазарев. Правда, его кандидатура не всех устраивает. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов вовсе намекает на бойкот «Евровидения». Мол, чего стоять и позориться на одной сцене с такими, как Кончита Вурст - победительница «Евровидения» 2014 года.

- «Евровидение» - это парад уродов и сборище еврофриков, - заявил Милонов. - России участвовать в этом не надо!

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Однако, мнение политика, как мы уточнили, не распространяется на российских конкурсантов. По словам Милонова, к Сергею Лазареву можно относиться по-разному, но, безусловно, это достойный артист.

- Вы посмотрите, кто победил в прошлом году! Это же бесталанная крокодилица и серая посредственность, - вздыхает Виталий Валентинович, говоря о певице из Израиля Нетте Барлизай. - Она бы не прошла районный конкурс певцов в России. Это все равно, что Аллу Пугачеву пригласить поучаствовать в конкурсе с сумасшедшими.

Вместо того, чтобы тратить деньги на конкурс, Милонов организовать сольный концерт Лазарева в России и показать его по центральному каналу. Кстати, после презентации песни Лазарева Scream (продюсером стал Филипп Киркоров, - примеч.Ред.), с которой он поедет на конкурс, букмекеры пророчат ему второе место.

- У нас были бы шансы, если бы мы позвали безголосого трансгендера, - уверен депутат. - Ведь чем лучше человек поет, тем меньше шансов на победу в «Евровидении». Зачем нам будут навязывать мерзавцев и фриков?

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We are here to have fun! Bring Eurovision to ISRAEL - #vote #22
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- Виталий Валентинович, так, может, нам нужно было Бузову отправлять?

- Бузова - это персонаж из другой двери преисподней: победа порносайта над сайтом Эрмитажа, - снова не согласен Милонов. - Суть такая же, но обрамление другое. Она пытается быть сексуальной и ей это с трудом удается. Поэтому в Европе она не будет принята, она же симпатичная. Если она перестанет за собой следить, а лицо ее покроется прыщами, тогда у нее будет шанс.

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Клип Scream был опубликован на YouTube вечером 9 марта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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