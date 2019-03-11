Виталий Милонов о «Евровидении 2019»: Это парад уродов и сборище еврофриков

До конкурса «Евровидение 2019», который в этом году проудет в Израиле, остается чуть больше двух месяцев. Все страны-участники уже определились со своими представителями, в том числе и Россия. От нашей страны выступать будет Сергей Лазарев. Правда, его кандидатура не всех устраивает. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов вовсе намекает на бойкот «Евровидения». Мол, чего стоять и позориться на одной сцене с такими, как Кончита Вурст - победительница «Евровидения» 2014 года.

- «Евровидение» - это парад уродов и сборище еврофриков, - заявил Милонов. - России участвовать в этом не надо!

conchitawurst Finally back at @grazertuntenball #scandal dress @thomaskirchgrabner

Однако, мнение политика, как мы уточнили, не распространяется на российских конкурсантов. По словам Милонова, к Сергею Лазареву можно относиться по-разному, но, безусловно, это достойный артист.

- Вы посмотрите, кто победил в прошлом году! Это же бесталанная крокодилица и серая посредственность, - вздыхает Виталий Валентинович, говоря о певице из Израиля Нетте Барлизай. - Она бы не прошла районный конкурс певцов в России. Это все равно, что Аллу Пугачеву пригласить поучаствовать в конкурсе с сумасшедшими.

Вместо того, чтобы тратить деньги на конкурс, Милонов организовать сольный концерт Лазарева в России и показать его по центральному каналу. Кстати, после презентации песни Лазарева Scream (продюсером стал Филипп Киркоров, - примеч.Ред.), с которой он поедет на конкурс, букмекеры пророчат ему второе место.

- У нас были бы шансы, если бы мы позвали безголосого трансгендера, - уверен депутат. - Ведь чем лучше человек поет, тем меньше шансов на победу в «Евровидении». Зачем нам будут навязывать мерзавцев и фриков?

nettabarzi We are here to have fun! Bring Eurovision to ISRAEL - #vote #22

- Виталий Валентинович, так, может, нам нужно было Бузову отправлять?

- Бузова - это персонаж из другой двери преисподней: победа порносайта над сайтом Эрмитажа, - снова не согласен Милонов. - Суть такая же, но обрамление другое. Она пытается быть сексуальной и ей это с трудом удается. Поэтому в Европе она не будет принята, она же симпатичная. Если она перестанет за собой следить, а лицо ее покроется прыщами, тогда у нее будет шанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песня Лазарева для «Евровидения – 2019» набрала более 2,4 миллиона просмотров

Клип Scream был опубликован на YouTube вечером 9 марта (подробности)