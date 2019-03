Прощальный тур Manowar: Монстры мирового хэви-метала выступят в Петербурге 12 марта

Группа MANOWAR, прощаются с большой сценой и в марте 2019 года отправляются в Россию и Беларусь в рамках своего последнего мирового тура - «THE FINAL BATTLE»! Это будет самый масштабный российский тур MANOWAR в истории группы, который охватит 9 городов России от Краснодара до Владивостока! После России MANOWAR отправятся с прощальным шоу и в Минск!

«Это величайший момент для нас и наших российских поклонников! - говорит Джоуи ДиМайо, - Российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить для всех поклонников!»

Мировой прощальный тур «THE FINAL BATTLE» – это совершенно новое, захватывающее шоу, где легионы несгибаемых поклонников услышат самые прославленные классические гимны за всю историю группы!

MANOWAR - The Heart of Steel MMXIV - OFFICIAL VIDEO.