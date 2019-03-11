Мать студента, обвиняемого в убийстве следователя в Москве: «Сын кроме игрушечного пистолета в руках другого оружия не держал»

В октябре 2018 года поселок Архангельское Московской области на время вернулся в лихие 90-е. Ранним утром прямо у дома расстреляли следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД Центрального федерального округа Евгению Шишкину. Киллер действовал методично – две пули в голову, после чего скрылся. Кровавой расправе предшествовали неоднократные угрозы Евгении.

Шишкина расследовала экономические преступления. Последнее ее уголовное дело – хакеры, похитившие 18 млн рублей. Преступники взламывали электронные ящики туроператоров, заказывали за их счет жд-билеты, а потом возвращали билеты в кассы, складывая денежки себе в карман. По делу проходили четверо человек, последнего задержали в Грузии. По одной из версий, именно он и организовал атаку на Евгению. С начала года Евгении поступали недвусмысленные угрозы, кто-то поджег машину Шишкиной. Когда дело все-таки передали в суд, 49-летнего следователя убили…

Следователя убили в октябре в Москве

На поиск киллеров ушло почти пять месяцев. Недавно подозреваемых задержали в Петербурге. И нет, преступниками оказались вовсе не отъявленные уголовники. Обвиняемые – 18-летний студент, который, по версии следствия, мог убить Евгению, и 17-летний школьник, который, как считают силовики, был подстрекателем.

«Я БЫЛА ПРОТИВ ПОЕЗДКИ СЫНА В МОСКВУ»

С виду Абдулазиз – обычный тинэйджер. Слушает рэп, катается на скейтбордах. Среди его групп в соцсетях – «Собака оборжака», комиксы «Марвел» и популярная игра «Дота». В видеозаписях – анимэ. Отец парня – водитель маршрутки, а мать – преподаватель дошкольного отделения. В Петербург семья переехала несколько лет назад из Дагестана.

- Сын учился хорошо, поступил в медицинский на лечебное дело, - вздыхает мама Абдулазиза. - Он мечтал стать врачом, всегда говорил, что хочет помогать людям. Добрый, отзывчивый и очень ранимый мальчик. Спортом не мог заниматься по состоянию здоровья. У сына бронхиальная астма. Да он просто не способен на убийство! Он не держал в руках никакого оружия, кроме детского пистолета.

Абдулазиза на допросе расспрашивали про рост волос Фото: СКР

Со вторым подозреваемым Абдулазиз, по словам мамы, познакомился летом. Парни вместе катались на скейтбордах.

- От этого парня все и пошло, - негодует мать парня. - Мой сын стал с ним общаться, поехал в Москву, и теперь вся эта ерунда происходит. Про свою поездку Абдулазиз мне говорил накануне. Сказал, что в столице будет концерт, на который он очень хочет поехать. Я была против. Поэтому он просто у меня отпросился к другу. Сказал, что уже взрослый и хочет пожить с приятелем, у которого мама уехала в Москву. Я ему разрешила. А потом я узнала, что он все-таки поехал на концерт.

«МАМА, ПРОСТИ ЗА ЭТО»

В Москву Абдулазиз ездил на концерт американского рэпера Brennan Savage. . Получается, кровавая расправа произошла утром, а вечером студент уже оттягивался в клубе. Свою поездку он транслировал на видео в соцсетях. А после концерта выложил совместное фото с певцом, подписав его: «Типа я и Brennan Savage».

После концерта Абдулазиз выложил фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я узнала о том, что сын ездил в Москву, когда он вернулся, - пожимает плечами мать Абдулазиза. – Он вернулся домой, ходил на занятия. Был в обычном состоянии, ничего не изменилось. Если бы он что-то натворил, я бы заметила. Он бы нервничал, как-то себя вел по-другому. Ну не может же 18-летний мальчик, который никогда мухи не обидел, просто пойти убить кого-то и жить прежней жизнью! Он ездил просто на концерт. Ему нравилась эта музыка, поэтому он и отрастил себе такие длинные волосы. Хотя в нашей семье такое не одобряют.

Правда, у следователей другая версия: силовики предполагают, что таким образом студент хотел просто изменить внешность.

- Задержание было при мне, - делится мать парня. - Пришли в квартиру в 6:15. Мы еще спали. Я открыла, а дальше все как в страшном сне: слышала, что сыну говорили: «Если ты не признаешься, то получишь пожизненное». Сам Абдулазиз не успел мне ничего сказать. Он меня обнял и шепнул: «Прости, мама за то, что тут происходит что-то странное». Говорят, что у него куча денег была. Но их у нас не нашли, оружие – тоже. Он на каникулах сам всегда подрабатывал - помогал делать ремонты. А так деньги ему давала я. У меня есть все истории переводов.

«ПОСЛЕ МОСКВЫ КУПИЛ СЕБЕ ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ»

Правда, некоторые приятели все же утверждают, что после поездки в Москву у парня были деньги. С нами связался один из друзей, который утверждает, что познакомился с ним в столице как раз после того, как произошло убийство.

- Мы его встретили ночью, - делится знакомый Абдулазиза. – Гуляли, смотрим, он сидит один на скамейке. Подошли к нему познакомиться. Абдулазиз сказал нам, что он после концерта, приехал один из Петербурга. Это было 11-ое. Про 10-ое число он нам не рассказывал, в том-то и прикол. Я заметил, что он был странный, будто боялся, скрывался. Первое время он с недоверием с нами общался. При нем был большой портфель, а что внутри, он не показывал.

Свою поездку в Москву Абдулазиз транслировал в соцсетях Фото: СКР

Новые приятели Абдулазиза, по их словам, гуляли с ним всю ночь.

- Он говорил, что на нескольких концертах был, показывал футболки, которые там купил, - вспоминают приятели парня. - Деньги у него были. Сколько, не знаем. Но он нам сигареты покупал на свою карту. В Питер приглашал. Поэтому мы добавили друг друга в друзья в соцсетях. А потом я увидел, что вернувшись домой, он купил себе PlayStation.

«ХОТЕЛ СТАТЬ СИЛОВИКОМ»

Задержанию парней в Санкт-Петербурге не меньше удивились и друзья второго обвиняемого – 17-летнего школьника Антона (имя изменено – прим.ред.). Парень учился в 10 классе и мечтал, по словам друзей, работать в силовых структурах.

- Он всегда был тихий, спокойный, - пояснили «КП» друзья Антона. – Собирался поступить в колледж, но его родители настояли, чтобы он пошел в 10 класс. Правда, ему учиться совсем не хотелось. На уроках появлялся крайне редко. Поэтому его оставили на второй год. Недавно он хотел забрать документы из школы. Говорил, что хочет работать в органах, поэтому боялся нарушить закон.

Школьник мечтал стать силовикомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители Антона, по словам друзей, обеспеченные, поэтому в деньгах парень не нуждался.

- Знаем, что отец очень строгий, - добавляют приятели Антона. – В Москву он бы точно не смог уехать. Его всегда ругали, если он задерживался после обычной прогулки.

Сейчас оба подростка под стражей. По этой статьей может грозит вплоть до пожизненного срока.

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