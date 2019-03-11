Тайная жизнь домашних животных станет явной на «Зоошоу» в Экспофоруме

В павильонах «Экспофорума» пройдет главный зоопраздник Санкт-Петербурга – выставка «Зоошоу». Программа мероприятия меганасыщенная: выставки с участием животных, консультации от специалистов, развлекательные шоу, розыгрыши призов, соревнования – и это далеко не все, что ждет посетителей и их любимцев на площадке.

5000 собак, 1000 кошек разных пород, а еще сотни грызунов, рептилий, хорьков и других «малышей» подарят море положительных эмоций гостям выставки. Всей семьей можно будет с азартом поболеть за участников соревнований «Кубок России по танцам с собаками», полюбоваться грациозными кошками на мультисистемой выставке или узнать интересные факты о рептилиях и поучаствовать в розыгрышах и конкурсах.

«Зоошоу» стремится воспитывать любовь, ответственность и гуманное отношение к животным, поэтому уже традиционной стала работа зоны приютов. Прямо на выставке любой желающий сможет найти себе питомца на фестивале «Ветер перемен». 10 приютов привезут более 50 своих подопечных. Партнеры выставки приготовили подарки для счастливых хозяев и братьев их меньших: корм, шлейки, миски, игрушки и другие полезные товары, которые помогут скрасить первые дни животных в новой обстановке.

В интерактивной зоне пройдут выступления блогеров, зоопсихологов, ветеринарных врачей. Например, хозяин самых красивых кошек близнецов в мире Павел Дягилев расскажет, зачем вашему питомцу аккаунт в Instagram, а зоопсихолог Елена Мельникова объяснит, как связано счастье хозяина и его питомца на биологическом уровне.

Какой ребенок не мечтал стать львенком или совенком? Юные посетители «Зоошоу» смогут и сами превратиться в озорных животных при помощи аквагрима. А еще для маленьких гостей выставки будет работать зона мастер-классов. Ребята смогут унести с собой в качестве сувенира собственноручно сделанные витражные рисунки и многое другое. В рамках «Зоошоу» пройдет увлекательный квест «Тайная жизнь домашних животных». Организаторы не раскрывают всех тайн, но обещают, что будет очень интересно, а победители получат призы.

На «Празднике грызунов» пушистые проказники выяснят, у кого из них самый длинный хвост и самые толстые щечки. Свое мастерство продемонстрируют отважные крысы-канатоходцы. На площадки пройдут самые необычные соревнования по боулингу – хомячьи. Милые, но воинственно настроенные спортсмены заберутся в свои прогулочные шарики и посоревнуются в том, кто из них собьет больше кеглей. Компромиссов не ждите!

Тем, кто мечтал завести необычного или даже опасного любимца, обязательно надо посетить террариумную зону «Зоошоу». Здесь во всей красе предстанут питоны, удавы, полозы, вараны, ящерицы, гекконы, гигантский бананоед, лягушки, пауки-птицееды, палочники, кузнечики и другие редкие рептилии и насекомые. А заводчики расскажут об особенностях их содержания.

Два дня на площадке будет работать пет-маркет. Хозяева смогут приобрести для своих питомцев все необходимые товары по интересным ценам и получить рекомендации по питанию и содержанию своего любимца. Генеральным партнером выставки выступит компания «Пет Континент» с торговой маркой Brit. Также товары для животных известных марок представят на своих стендах крупнейшие компании зообизнеса: «Супрэмо», «Гранд-Альфа», «Валта», «Гатчинский комбикормовый завод», «Beaphar», «Purina» сеть зоомаркетов «Ле`Муррр» и многие другие.

«Зоошоу» пройдет 16–17 марта с 10:00 до 19:00 в «Экспофоруме» (Петербургское шоссе, 64/1).

Стоимость билетов при покупке на сайте меньше, чем в кассах: детский (от 3 до 14 лет) – 250 рублей, взрослый (старше 14 лет) – 350 рублей.