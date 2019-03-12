Собчак подколола Шнурова за его стихи

Только Сергей Шнуров опубликовал насмешливые стихи про свою старую подругу Ксению Собчак, как телеведущая нанесла ответный удар. Привыкшая к пристальному общественному вниманию светская львица с улыбкой и иронично отреагировала на подкол со стороны музыканта.

Накануне вечером, 11 марта, муза пришла к лидеру группы «Ленинград» после того, как Ксению Собчак и актрису Дарью Мороз столкнули лбами. Подписчики внимательно следят за тем, как между бывшей женой режиссера Константина Богомолова и его нынешней возлюбленной разгорается спор. И Шнуров тоже не остался в стороне.

Виртуальная перепалка знаменитостей заинтересовала музыканта, который, как известно, с легкостью на любой повод выдает стихи. Вот и в этот раз он не преминул посвятить эпиграмму Ксении Собчак. В своих стихах Шнуров напомнил, что светская львица некогда была телеведущей реалити-шоу «Дом-2», с которым и сравнил личную жизнь Собчак.

На это Собчак, которой, как известно, палец в рот не клади, очень мило и иронично отреагировала. В своем новом посте в Instagram телеведущая указала Шнурову на место, которое она ему нынче отводит – подписчик в социальных сетях.

- Мне очень приятно, что каждый день мои фолловеры дают мне обратную связь! Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи... Я благодарна всем! Извините, что не могу вам всем отвечать персонально, но ваш звонок очень важен для нас!! Не обижайтесь! Чмоки-чмоки, - написала Собчак, добавив хэштег-цитату из произведения «Собачье сердце» - «В очередь, сукины дети, в очередь».