Главным «мартовским котом» Петербурга стала кошка

На сайте KP.RU завершился фотоконкурс «Мартовские коты». Целый месяц участники (и их хозяева) выясняли, у кого самые красивые усы и пушистый хвост. Борьба разыгралась нешуточная, каждый день на странице конкурса появлялись новые герои – сфинксы, британцы, мейн-куны и многие другие. Такому разнообразию пород могли бы позавидовать организаторы любой выставки.

Первое место и звание главного мартовского котика (точнее, кошечки) Петербурга завоевала пушистая красавица по имени Герда. За нее проголосовали более трех тысяч раз. Мы поздравляем победительницу и ее хозяев!

Победитель фотоконкурса «Мартовские коты».

Одним счастливчиком не обошлось! Генеральный партнер конкурса Aller Petfood выбрал еще нескольких победителей в специальных номинациях – «Самые шикарные усы», «Усатый глава семейства», «Самый активный кот». По итогам обсуждения конкурсного жюри в этих номинациях победу одержали следующие участники.

Кот по имени Тимон и его хозяйка Евгения Сергеева стали первыми в номинации «Усатый глава семейства». Важный взгляд Тимона (и креативный подход к участию в фотоконкурсе) покорил всех членов жюри. Глядя на этого участника, не сомневаешься, что приказы в доме отдает именно он.

Кот Тимон победил в номинации «Усатый глава семейства».

В номинации «Самые шикарные усы» победителем стала Монеточка (нет, это не популярная молодая певица, а кошечка с очень необычным окрасом). Как утверждает ее хозяйка Татьяна Левушкина, Монеточка работает в офисе менеджером по хорошему настроению и даже нередко получает премиальные. Охотно верим, ведь в этот раз Монеточке тоже удалось «заработать»! Правда, не деньги, а вкусный корм для себя любимой!

Кошка Монеточка полностью оправдала свою кличку.

Маргарита Горячева и ее обаятельный питомец Степа завоевали победу в номинации «Самый активный кот». По словам хозяйки, Степан – ее главный помощник. Малыш помогает «маме» во всех домашних делах – от уборки и готовки до шитья. Да-да, он еще и крестиком вышивать умеет!

Самым активным котом стал Степа, который помогает своей хозяйке убираться и готовить.

«Мы влюбились во всех участников нашего конкурса. Каждый из них достоин победы и звания «Мартовский кот». Еще неделю назад мы поняли, что выбрать лучших будет непросто. Именно поэтому мы решили увеличить призовой фонд и выбрать еще двух победителей в номинациях «Миссис Мяу» и «Мистер Мяу», - рассказывает Александр Родионов, директор по развитию собственных брендов компанииAller Petfood.

Кошка Сонечка стала главной дамой фотоконкурса.

В номинации «Миссис Мяу» победу одержала элегантная кошечка по имени Сонетта, которую хозяйка Ольга Дмитриева ласково зовет Сонечкой. А вот главным мужчиной конкурса стал питомец Ольги Глазыриной, его имя хозяйка решила оставить в секрете.

Настоящий «Мистер Мяу» может и за руль сесть.

Церемония награждения состоится 16 марта в редакции «Комсомольской правды в СПб». Все счастливчики получат запасы корма ALL CATS от партнера конкурса компании Aller Petfood.

Справка «КП»:

Генеральный партнер фотоконкурса «Мартовские коты» - датская компания Aller Petfood. Они производят корма ALL CATS - вкусные и полезные лакомства для наших питомцев. Это полноценный рацион для котов и кошек любых пород, размеров, возраста и активности. В кормах ALL CATS содержатся высококачественные ингредиенты, такие как мясо, овощи, злаки, жиры, рыба, витамины и минералы. Линейка кормов разработана в Дании и производится в соответствии с европейским законодательством. Выбирая корм ALL CATS, вы можете быть уверены, что ваш любимец получит все необходимые питательные элементы.