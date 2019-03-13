Николай Андреевич Спиридонов: Клиника «ФлебоЛайф»

Николай Андреевич - специалист по диагностике и лечению артериальной и венозной патологии, трофических язв, хронических незаживающих ран.

Доктор посвятил науке 10 лет. Защитил кандидатскую диссертацию, написал несколько учебных пособий, опубликовал десятки статей и подготовил более ста хирургов. Казалось бы, можно и дальше идти в этом направлении. Однако Николай Андреевич хотел посвящать больше времени пациентам, живой работе с людьми. А потому - устроился хирургом в частный медицинский центр, а затем и возглавил в нем отделение сосудистой хирургии. Правда, о преподавании пришлось забыть, ведь врач пропадал на работе всю неделю, жертвуя выходными ради развития отделения.

—Для меня, как для доктора, профессиональная репутация и чувство человеческого достоинства — категории неделимые. Недаром говорят, что каждое поколение будущих врачей должно осознанно относиться к Клятве Гиппократа. Это не просто набор слов: она являет собой такие понятия, как честь, достоинство и внутренние ориентиры в профессии, — подчеркнул Спиридонов.

В 2018 году начался новый этап в жизни доктора: Николай Андреевич открыл свою клинику. С мая прошлого года ее коллектив «болеет» за каждого пациента.

—Ко мне приходят со словами: «Доктор, я уже всё прошла, где только не лечилась, но никто не смог мне помочь!» С такими ситуациями справляться сложно, но в то же время очень интересно. Знаете, как говорят: «Мы не ищем лёгких путей». Вот и в моей практике так. Когда пациент, потерявший всякую надежду на выздоровление, начинает поправляться, когда у него появляется блеск в глазах, — ради этого момента я и готов работать, помогать людям, чтобы возвращать больным радость к жизни! — поделился Николай Андреевич.

Он владеет методикой ультразвукового исследования сосудов, лечит гнойно-воспалительные заболеваний мягких тканей. За его плечами более пяти тысяч успешных операций. Кроме того, Спиридонов регулярно проводит бесплатные обучающие лекции для пациентов и мастер-классы для коллег по всей стране.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом? Почему вас заинтересовала именно флебология?

—Впервые я помог человеку, когда мне было лет десять. Это был мой брат. Играя и балуясь, он поскользнулся, упал и, ударившись о железный крюк, глубоко поранил руку. На удивление я не испугался, а нашёл дома перекись водорода, вату, бинты. Постарался остановить кровотечение и наложил повязку. Врачом же решил стать в седьмом классе и в 1999 году осуществил мечту, окончив Северо-Западный государственный медицинский университет Мечникова

Потом учился в институте усовершенствования врачей-экспертов. После интернатуры мне предложили работать ассистентом на кафедре, и я согласился. Преподавал, обучал хирургии, а сам постепенно рос в профессиональном плане. Заведующая кафедрой, профессор Римма Тихоновна Скляренко, специализировалась в сосудистой хирургии. Ее пример и множество страдающих пожилых пациентов сформировало меня как сосудистого хирурга.

—При каких симптомах стоит обратиться сосудистому хирургу?

—На начальных этапах варикоз не причиняет серьёзных проблем. Чаще всего проявляется сосудистыми сетками или небольшими подкожными венками. Также могут быть небольшие, проходящие к утру, отёки, тяжесть в ногах, реже — судороги. С развитием заболевания могут появляться варикозные узлы, постоянный, не проходящий после ночного отдыха, отёк голеней, пигментные пятна и уплотнение подкожной клетчатки в нижней трети голени. Затем появляется венозный дерматит (зуд ног) и трофические язвы.

Даже с минимальными проявлениями болезни необходимо обращаться к врачу, так как проще вылечить ее на ранней стадии, предупредив развитие недуга. Для профилактики контрольные осмотры и ультразвуковое обследование сосудов ног необходимо проходить не реже раза в год. Если уже есть объективные симптомы — каждые шесть месяцев.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Врач должен быть всегда честен перед пациентами и самим собой. Чуткость в обращении с пациентом, высокий профессионализм, широкий кругозор, богатый словарный запас — всё позволяет максимально подробно и доступно объяснить пациенту суть проблемы, с которой он пришёл. И если пациент всё понял, то он может доверить врачу самое главное — своё здоровье. Недаром говорят: если пациент доверяет, то большая часть лечения уже сделана.

Ведь хороший специалист всегда на позитиве, получает удовольствие от работы. А главное —он относится к пациентам так, как хочет, чтобы в случае болезни отнеслись к нему: с любовью и заботой.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—Да, конечно. Приходит старенькая бабушка к хирургу и жалуется: «Болит, милый доктор, у меня левое колено, мочи больше нет!» А доктор ей в ответ: «Чего бы бабка твоему колену не болеть? Ему же 90 лет! Бабка и говорит: «Так другому колену тоже 90, а оно не болит!» Не имеет значения, какой у пациента возраст. Для каждого симптома есть своя причина — её необходимо определить и лечить!

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