Ипотека на квартиры комфорт-класса стала выгоднее

Во всех домах жилого комплекса «Территория» действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.

Примечательно, что сниженная ставка будет действовать весь период кредитования, что на сегодняшний день встречается не часто.

Первоначальный взнос составит от 15 процентов стоимости жилья. Ставка для зарплатных клиентов — от 8,6 процента. Для рядовых клиентов чуть выше — от 8,9 процента.

«Территория» — это строящийся жилой комплекс комфорт-класса компании «Лидер Групп» в шаговой доступности от станции метро «Девяткино». Дома в новом микрорайоне строятся с использованием современной кирпично-монолитной технологии. Закрытая территория круглосуточно охраняется. В каждом благоустроенном дворе есть не только детские площадки, но и собственный детский сад и даже детский театр. Имеются и спортивные площадки, а также подземный паркинг и дизайнерская отделка холлов.

Покупатели могут выбрать среди широкого разнообразия планировочных решений, в том числе — европланировок.