Главный врач: Николай Андреевич Спиридонов, хирург-флеболог, кандидат медицинских наук. Доктор много лет успешно лечит людей с заболеваниями сосудов ног и рук. Множество положительных отзывов от его пациентов – главный показатель качества его работы. Он собрал вокруг себя самых проверенных, опытных коллег и создал медучреждение, которое всего за год вышло на ведущие позиции в Санкт-Петербурге.

- Я за точность и лаконичность. Не люблю лишних назначений, ненужных обследований и псевдодиагнозов. Моя задача быстро и правильно поставить диагноз, назначить минимальное количество процедур, но получить максимальный терапевтический эффект. Мой многолетний опыт работы с пациентами самых разных возрастов и с самыми тяжелыми патологиями доказывает, что это верная тактика, - говорит Николай Андреевич.

О КЛИНИКЕ

Медицинский центр «ФЛЕБОЛАЙФ» был основан весной 2018 года. Сегодня это первый в Санкт-Петербурге специализированный центр лечения заболеваний сосудов верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли, в том числе лечения острой и хронической боли при патологии суставов, периферических нервов и позвоночника.

Работа медицинского центра основана на принципах, которые определяют профессиональную деятельность врача и современную концепцию медицинской помощи, принятую во всем мире.

- Безопасность и строго обоснованное назначение любых медицинских методов, процедур и препаратов.

- Использование наиболее эффективных методов, средств и препаратов при каждом заболевании и для каждого пациента.

- Врачебный профессионализм, ответственность врача и профессиональная этика. И, конечно, личная ответственность врача за лечение пациента.

В нашей работе мы исходим из того, что каждый человек индивидуален. Поэтому мы не лечим пациентов по шаблонам, но в то же время – следуем стандартам, российским и международным. Мы используем современный научный подход к диагностике и лечению и с гордостью можем заявить, что значительное количество людей приходит к нам по рекомендации своих друзей и знакомых, - рассказывают специалисты медицинского центра «ФЛЕБОЛАЙФ».

Как говорят доктора, их миссия - возвращать людям здоровье, повышать качество жизни посредством оказания доступной и высококвалифицированной медицинской помощи пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время. Доступность профессиональной помощи для тех, кто в ней нуждается – это наш приоритет.

КОМАНДА

Особенность медицинского центра «ФЛЕБОЛАЙФ» - постоянный и сплоченный коллектив, состоящий из высокопрофессиональных сертифицированных специалистов различного профиля (врачей, медсестер высшей и первой квалификационной категорий). Здесь трудятся кандидаты медицинских наук, создатели уникальных авторских методик, которые пользуются заслуженным доверием пациентов. Доктора работают на современном оборудовании, готовы выезжать для лечения и диагностики пациентов на дому.

- Мы ценим наших пациентов и заботимся об их комфорте и благополучии. Во время каждого визита в клинику пациент получает квалифицированное сопровождение. Человек может быть уверен: ни один его вопрос не останется без ответа, - добавляют в центре «ФЛЕБОЛАЙФ». - Уверенность в высокой квалификации сотрудников и уровне технологий позволяет нам предоставить своим пациентам эксклюзивные гарантии.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Забота о пациенте, профессиональные врачи, открытие «Школы пациента», в которой уже прошло 10 занятий, льготные программы обследования для обществ ветеранов – вот лишь некоторые достижения, которыми гордятся в медицинском центре «ФЛЕБОЛАЙФ». Впрочем, цифры говорят сами за себя: с момента открытия медицинского центра более 3000 пациентов прошли здесь диагностику и более четырехсот посетили лекции по проекту «Школа пациента». Впечатляющие результаты!

- И главное, чем мы гордимся – это создание и проведение программы «Здоровье Города», с помощью которой более трех тысяч пациентов смогли пройти льготное обследование, узнать точный диагноз, получить грамотные рекомендации, лечение и избавиться от болезни, - говорят в центре. - Обследование проходит у нас и оплачивается за наш счет в рамках научного проекта для оценки распространенности варикозной болезни и ее осложнений среди населения. Консультация включает осмотр, сбор анамнеза, расшифровку результатов диагностики, оценку состояния здоровья и рисков развития острых и хронических заболеваний.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, улица Блохина, 18.

Телефон: 8 (812) 456-04-00.

Почта: med@flebolife.spb.ru

Сайт: www.flebolife.spb.ru

Инстаграм: @flebolife