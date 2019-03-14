Главный врач: Ольга Александровна Назарова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, врач-пульмонолог, врач-терапевт.

О КЛИНИКЕ

Немецкая семейная клиника была основана в 2009 году и это единственный медицинский центр в Санкт-Петербурге, который создали (и руководят им до сих пор) высококвалифицированные специалисты из Германии - Генрих Шнайдер и Доктор Мед Бек.

Сегодня клиника имеет три филиала, в которых работают 250 специалистов 65 медицинских специальностей. А в 2018 году Немецкая семейная клиника приняла рекордное количество пациентов - более 220 тысяч человек!

Основательность, тщательность, высокие стандарты качества, пунктуальность, требовательность к себе - все эти черты знаменитого немецкого стиля управления используются в ежедневной работе клиники.

Нужды пациента превыше всего! – главный принцип, который соблюдает в работе каждый наш сотрудник – говорят специалисты Немецкой семейной клиники. Мы стараемся совместить быструю и квалифицированную помощь пациенту с чутким и доверительным отношением к нему.

И это не просто слова. Все сотрудники клиники следуют внутренним «Стандартам обслуживания» и поддерживают особую рабочую атмосферу. В том числе и благодаря этому Немецкая семейная клиника была многократно отмечена экспертами рынка в рейтинге лучших частных медицинских центров Санкт-Петербурга, особенно по педиатрии.

Кроме того, в Немецкой семейной клинике успешно развивается стоматологическое отделение. Здесь лечат по всем основным направлениям этого направления медицины: терапия, хирургия и имплантация, пародонтология, ортопедия, микропротезирование, ортодонтия, детская стоматология. Отделение оснащено современным немецким оборудованием. Все инструменты и материалы, которые используются в работе - от лучших мировых производителей.

При этом клиника соблюдает разумный подход к ценообразованию.

- У нас работают врачи всех стоматологических специальностей – хорошо образованные, владеющие современными технологиями восстановления зубов. Высокие морально-этические качества докторов гарантируют, что пациентам не будут навязывать избыточное лечение и ненужные услуги, - говорят специалисты Немецкой семейной клиники. - Особое место занимает детская стоматология. Мы лечим детей без наркоза, поэтому стараемся найти подход к каждому малышу. Большое внимание уделяем профилактике кариозного процесса у детей.

Своей миссией доктора Немецкой семейной клиники считают качественную медицинскую помощь всей семье по разумным ценам.

А преимущества клиники пациенты видят сами: это и качество оказания медицинской помощи, и уникальные специалисты, и высококлассное оборудование, и привлекательные комплексные программы обслуживания для всей семьи.

КОМАНДА

В Немецкой клинике работают только высококвалифицированные медицинские специалисты, среди которых 7 докторов медицинских наук, 5 профессоров медицины, более 30 кандидатов медицинских наук, более 200 высококвалифицированных специалистов, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Также пациентам помогают уникальные доктора - консультанты лучших стационаров и НИИ Санкт-Петербурга. Если нужно, специалисты объединяются и проводят консилиумы - это необходимо для быстрейшей постановки диагноза и эффективного лечения.

Важнейший принцип работы Немецкой клиники - создание условий для регулярного повышения квалификации сотрудников. Доктора, которые здесь работают, стажируются в европейских клиниках, регулярно участвуют в специализированных медицинских конференциях и семинарах.

- В клинике ведут прием врачи практически всех специальностей для взрослых и детей. К нам можно приходить на лечение всей семьей, именно поэтому наша клиника называется семейной, - добавляют в клинике.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В прошлом году Немецкая семейная клиника заняла первое место в рейтинге частных клиник Санкт-Петербурга по педиатрии. А также вошла в число лучших клиник по гинекологии и неврологии.

- Добиться таких результатов было бы невозможно без высококвалифицированных врачей - профессионалов с большим опытом работы, которые у нас трудятся, - говорят в клинике. – Огромные человеческие ресурсы, уникальные врачи смежных специальностей, знания, накопленные более чем за 20 летний опыт работы у большинства специалистов, тесные связи между врачами, применение новых подходов к лечению из международных информационных систем, таких как UptoDate (База знаний - клинический информационный ресурс, построенный на принципах доказательной медицины, применяемый врачами всего мира).

- Мы постоянно развиваемся, расширяя спектр оказываемой медицинской помощи. В этом году стали выполняться амбулаторные оперативные вмешательства, в том числе по лечению варикозной болезни нижних конечностей. В ближайшие дни начинает свою работу отделение рентген-диагностики в клинике на Невском.

КОНТАКТЫ

- Клиника и стоматология на Невском: Невский проспект, 114-116, БЦ «Невский Центр» («Стокманн»), ст. м. «Площадь Восстания».

- Клиники в Московском районе: Варшавская улица, 23, к.1 (ст. м. «Парк Победы»),

площадь Чернышевского, 11, БЦ «БУРЖУА».

Телефон: 8 (812) 432-32-32, с 8.00 до 22.00.

Сайт: www.german.clinic