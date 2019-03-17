19 детских садов и 4 школы планируют открыть к 1 сентября в Петербурге

В Осиновой Роще живет 15,5 тысячи человек, в основном военные, треть - дети. Три года назад здесь открылась городская поликлиника № 117, а вот стоматологической и детской нет, хотя они тоже должны быть. В чем проблема, выяснял врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Выборгского района.

Филиал стомполиклиники № 4 микрорайона, которую посетила делегация Смольного, закрыт. Пока. Оказалось, у него нет лицензии на профильную деятельность. Открытие ускорят: в ближайшее время будет получено разрешение и первых пациентов клиника примет 1 июня. Только на оснащение медицинских кабинетов новейшим оборудованием потрачено почти 57 миллионов рублей. Всего ремонт обошелся в 67 миллионов. Стоматология сможет принимать 300 посетителей в день и открыть рабочие места для 103 сотрудников.

Детскую поликлинику № 63 планируют открыть к началу лета. Тоже был вопрос о получении лицензии, но вскоре и он разрешится.

К 1 сентября планируют открыть 19 детских садиков и 4 школы в Петербурге Фото: правительство Санкт-Петербурга

К 1 сентября на Поэтическом бульваре будет открыт еще один социальный объект Выборгского района - школа № 110, которая сможет принять 550 детей. Это долгострой, поменявший уже третьего подрядчика. Сейчас учреждение готово на 78 процентов.

Врио губернатора Александр Беглов на примере этой школы подчеркнул, кто ответственен за решение любых вопросов на территории.

- Самый главный ответчик - глава района. Если взять эту школу: один комитет отвечает за ее строительство, другой - за благоустройство за пределами школы, - сказал Беглов. - Смотрите, здесь нет тротуаров. Как дети пойдут 1 сентября в школу? По проезжей части дороги? Эти вопросы нужно решить, прошу главу взять на контроль.

Еще несколько вопросов обсудили после встречи с местными жителями. Так, в ближайшее время будет благоустроен сквер «Звезда». В нем появится «умная скамейка» с Wi-Fi и возможностью подзаряжать мобильные телефоны. Поговорили и о транспорте. Интервал движения единственного автобуса № 104 сократят: сейчас ждать его приходится по 20 минут, а необходимо меньше. Появится в районе и аптека, необходимая жителям.

Ну и самое главное уже решено: до 2023 года в Выборгском районе распахнут свои двери 15 детских садов, 9 школ и 3 медучреждения. Но это не все. В ближайшие годы власти хотят запустить как можно больше социальных объектов в разных районах города. Так, к 1 сентября планируют открыть 19 детских садиков и 4 школы в Петербурге. А для женщин и детей, возможно, запустят специальные выездные медицинские центры, которые будут приезжать на предприятия, школы, детские сады и проводить медосмотры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вместо кинотеатра - концертный зал

Здание бывшего кинотеатра «Фестиваль», что на проспекте Просвещения, 47, будет наконец отремонтирован. На первый этап работ из бюджета города выделили 100 миллионов рублей. Совсем недавно объект присоединили к дому молодежи «Форпост» Выборгского района. Теперь его будут использовать для проведения концертов в залах на 700 и 300 мест, открытия выставок, деятельности добровольческих и других общественных организаций. В новом комплексе обещают открыть даже звукозаписывающую студию. Здание построено в 1986 году. В качестве кинотеатра «Фестиваль» действовал чуть более 10 лет. В 1990-х, когда кинопрокат резко сократился, здесь выступали всевозможные целители, экстрасенсы, миссионеры. В начале 2000-х годов в здании иногда проводились депутатские встречи и концерты для ветеранов. Районные власти принимали попытки как-то вернуть жизнь в полузаброшенное здание. В 2005 году собирались устроить там базу для репетиций оркестров, а позже - открыть Дом молодежи, но юридически это оказалось невозможным. В какой-то период времени город хотел там разметить базу одного из городских телевизионных каналов, но представители СМИ категорически отказались. Сейчас кинотеатр «Фестиваль» окончательно заброшен, однако скоро все изменится.