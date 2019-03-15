Дневной «тихий час» предлагают ввести в Петербурге

Соблюдать тишину днем с 13 до 15 часов хочет приучить петербуржцев депутат ЗакСа Олег Капитанов. Он разработал законопроект, которым хочет расширить требования нынешних правил по соблюдению тишины и покоя граждан в ночное время дополнительно на дневных два часа. Его коллеги развернули бурную дискуссию, суть которой сводится к тому, что сегодня и ныне действующие требования не очень хорошо соблюдаются.

В Петербурге действует правило об административной ответственности для граждан, которые нарушают покой своих соседей в выходные и праздничные дни, в ночные часы, вечернее время и раннее утро - с 22 до 8 часов утра. По правилам за громкое прослушивание музыки, телевизоров, за крики, свист, громкое передвижение мебели, игру на музыкальных инструментах в это время полагается штраф для граждан от 500 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей. За использование пиротехники штрафы для граждан начинаются с 1000 рублей. За шумный ремонт штрафы полагаются от 3 тысяч рублей для граждан. За строительные работы – от 5 тысяч рублей. В среднем, в Петербурге ежегодно выписывается порядка 2-3 тысяч протоколов о таких правонарушениях.

Идею распространить штрафы за такие же действия днем с 13 до 15 часов Олег Капитанов объяснил многочисленными обращениями к нему граждан. Он зачитал одно из писем в свой адрес, в котором одна женщина рассказывала, как сильно пугается ее маленький ребенок во время дневного сна от внезапного звука перфоратора, который раздается из квартиры соседей, где ведется ремонт. И ребенку не объяснить, что это всего лишь бытовая ситуация.

Перед внесением документа на рассмотрение коллег, депутат направил запросы в 17 регионов от Новосибирска и Республики Коми, до Ульяновска и даже Чечни, чтобы спросить мнение о новации и спросить, как решается проблема на местах. Везде, как оказалось, статистика по количеству зафиксированных нарушений по аналогичным законам о нарушении тишины по ночам схожая: от одной до трех тысяч протоколов в год составляется компетентными органами.

- Из Чечни пришел ответ о том, что в выходные и праздники ремонт запрещен круглосуточно, и проблем с соблюдением тишины и покоя граждан вообще нет, - сказал депутат.

По словам Капитанова, к его новации отнеслись в регионах положительно. Однако юридическое заключение парламентских специалистов на законопроект отрицательное.

- Предлагается ввести административную ответственность, в том числе за использование гражданами телевизоров и магнитофонов, передвижение мебели и игру на музыкальных инструментах в дневное время. Полагаем положение спорным, так как данные действия не содержат в себе элементов состава административного правонарушения, - говорят юристы городского парламента.

Против документа оказались и коллеги депутата, в том числе парламентарий Вера Сергеева:

- Не все дети спят с 13 до 15 часов. Некоторые с 16 часов. Что, дальше будем вводить запреты? А по поводу телевизора. У меня соседка громко слушает телевизор и, я стала замечать, что с годами моя мама стала громче включать телевизор. Все просто – она уже хуже слышит. Это что, административное правонарушение? С соседями можно поговорить, есть такое понятие как человеческое взаимопонимание. Не надо вгонять всех в рамки «с часу до трех». Можно же просто попросить не шуметь, когда дети спят.

- Для тех, кто плохо слышит, изобретены слуховые препараты. Нужно обращаться в медорганизации либо использовать средства, которые обеспечат нормальный слух, - парировал Капитанов.

Другие коллеги пояснили, что иногда в новые дома приезжает от хозяина строительная бригада, в которую входят граждане иностранных государств. И им не объяснить про сон детей, с ними не договориться, когда они шумные работы производят – у них план. В щитках электричество приходится вырубать даже, чтобы они из квартиры вышли и с ними можно было бы поговорить.

- А у нас туалетная комната граничит с гостиной соседей, - поделился депутат Александр Егоров, - и мы утром слышим крики: «Мама, погладь рубашку». Соседи радуются в свою очередь тому, что они нас при этом из своей квартиры не слышат.

- А у нас гражданка на Дачном проспекте одна живет, - подхватил Алексей Цивилев, - она приходит жаловаться на то, что ее соседи в 6:30 собирают детей в детский сад. И это ей очень сильно мешает спать. Она уверена, что полиция должна оштрафовать соседей за это. А проблема, в данном случае, в панельных домах и плохой шумоизоляции. В этих домах людям чего только не слышно: и охи, и вздохи, и скрипы, - пожаловался депутат.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков тут же дал справку по поводу того, что такое шум, а что не очень. 45 децибел допустимый шум ночью, 55 децибел – днем, по его словам. Для сравнения он сообщил, что детский плач – это, примерно, 78 децибел, а ругань – 90 децибел. С погрешностью на стенки и перегородки, этот уровень шума доходить до соседей может не полностью.

- В современных домах на 3 этаже слышно все с 9 этажа. У меня на каждом приеме 2 или 3 обращения от граждан о том, что полиция не реагирует на вызовы, а соседи шумят. И децибелы никто не измеряет, - рассказал Сергей Купченко, - а вот если я мебель заказываю, а доставка ее назначена в этот период времени, с 13 до 15 часов, что, теперь работу торговых компаний тоже подстраивать по этот график? Да они слушать не будут, скажут, либо в это время привезем, либо самовывозом занимайтесь. У меня сосед живет выше меня на три этажа. Так вот он по утрам занимается закаливанием детей - обливанием холодной водой. И я все время слышу: «Папа, не надо, папа, не надо, а!». Что же я должен уровень децибел замерить, в полицию позвонить, пожаловаться на нарушение закона о тишине и привлечь к ответственности за жестокое обращение с детьми?

Депутаты на комитете по законодательству в итоге к согласию не пришли. Однозначно поддерживать законопроект не стали – решили оставить на усмотрение своих коллег, которые рассмотрят документ на ближайшем заседании 20 марта.