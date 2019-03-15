Как в Петербурге у глухой матери-одиночки детей отбирали

«УРА, СВОБОДА!»

Олесе Уткиной из Петербурга 34 года. У женщины – двое детей: пятилетняя Катя и полуторагодовалый Алексей (имена детей изменены. – Прим. ред.). У сына – врожденное хроническое заболевание, из-за которого он не может ходить в детский сад: несколько раз в день мальчику нужно делать ингаляции.

У Олеси большие долги по квартплате за комнату в коммуналке. Комнатушку в трешке в шестьдесят квадратных метров на улице Сикейроса семья Уткиных занимает много лет. Но помочь с детьми и деньгами женщине некому: в числе ближайших родных – 54-летняя мать Светлана Николаевна, которая живет в деревне Агалатово в Ленобласти, папа пропал без вести, а в графах «Отец» в детских свидетельствах о рождении стоят прочерки.

Работы у Олеси нет. Во-первых, нельзя оставлять Алешу. Во-вторых, нет образования. А, в-третьих, женщина инвалид: у нее тугоухость четвертой, наивысшей, степени. Десять лет назад Уткина переболела ангиной, которая дала такое страшное осложнение. Теперь правое ухо Олеси не слышит совсем, левое улавливает звуки, и то лишь громкие, через слуховой аппарат.

Даже защитники Олеси признают: в ее жизни не все было хорошоФото: СОЦСЕТИ

В местном интернете мама-инвалид прославилась еще в прошлом году. В одном из сообществ в «ВКонтакте» женщина частенько писала то об одиноких собаках и беременных кошках, то о шумящих среди ночи грузчиках, то о потерянных и найденных вещах. Писала не слишком грамотно, по-детски наивно. Порой – о странных вещах, например, как искала в магазине бутылку водки марки «Белочка», чтобы сфотографировать и рассказать в группе, какую именно тару какой-то хулиган вышвырнул с балкона. Подписчики, часть из которых были соседями Олеси, назвали ее алкоголичкой. А администраторы группы ввели хештег #ШО_Олеся.

– 06:00 – подъем, 06:15 – ингаляции малому, 07:15 – подъем старшей в сад, завтрак, одеваемся, идем в сад с двумя детьми с коляской, – пыталась переубедить злых комментаторов Олеся, отвечая практически каждому. – 08:50-09:15 – возвращаемся домой. Уборка, стирка и так далее. 14:00 – ингаляция, сбор на улицу, магазины, покупка продуктов… Домой, готовить кушать... 17:30 – за старшей в сад, одеваемся и идем с третьего этажа с коляской. Полчаса на площадке... Ура, дома! Разделись, ужин, помыла посуду, пошла мыть детей... Одела, уложила. 23:00 – ура, свобода!

На страничках Олеси в соцсетях фото «доченьки» и «сыночка» (их множество) соседствуют со снимками веселых празднеств, где в кадре – люди с разгоряченными лицами.

ВЧЕРАШНЯЯ КОСИЧКА

25 февраля по сети разлетелась «страшная история» о маме-инвалиде, у которой отнимают детей. Об Олесе написала Мария Эрмель – основательница ассоциации приемных родителей и хозяйка меховых салонов. Мария сама мама девяти детей, большинство из которых приемные.

В 2017-ом имя Эрмель появилось в газетах в связи с семьей Дель: приемных родителей обвинили в жестоком обращении с взятыми из детдомов детишками, а Мария развернула целую акцию по защите супругов, заявив, что поводом для отъема детей стал синяк на попе одного из них. Между тем, дело Светланы и Михаила Дель передали в суд, за истязание детей им грозят тюремные сроки.

В конце февраля в сети появилась и петиция авторства Эрмель. В ней она просит врио губернатора Петербурга Александра Беглова «вмешаться в драматическую ситуацию»: «у любящей мамы-одиночки, инвалида по слуху, отбирают двух несовершеннолетних детей».

Со слов Эрмель, история Олеси выглядит так. Утром 14 января у Кати поднялась температура. Мама вызвала педиатра и заснула: всю ночь дочка капризничала из-за болезни. Когда врач пришел, стука в дверь Олеся не услышала, потому что накануне Алеша сломал ее слуховой аппарат. Соседи по коммуналке «радостно рассказали» доктору, что мама спит пьяная. Причина, судя по словам Олеси и ее защитницы, в том, что соседи, собственники двух комнат их трех, хотят выжить женщину, чтобы в их распоряжении оказалась вся трешка целиком.

– Весь предыдущий месяц (конец декабря и новогодние праздники. – Прим. ред.) соседка жаловалась на маму каждую неделю, – отмечает правозащитница. – Сотрудники опеки реагировали на жалобу и выходили на адрес. Все акты положительные. В комнате достаточно игрушек и одежды, дети здоровые и довольные.

Выслушав соседей, врач вызвал людей из опеки. Около одиннадцати часов утра дверь им открыла больная Катя. Маму разбудили, но понять, чего от нее хотят, Олеся не смогла. Женщине сказали одеться, чтобы поехать в полицию, и добавили, что с детьми побудут сотрудники опеки. Олеся попросила посторонних на минутку выйти и в этот момент написала матери в интернете: «Приезжай, хотят забрать детей».

Судя по количеству фотографий, Олеся действительно любит своих детей «до крика»Фото: СОЦСЕТИ

Примечательно, что 14 января в полдень Олеся оставила в группе «ВКонтакте» очередную запись.

– Ночью возле магазина у метро бегает по парковке рыжая собака с ошейником, – написала она. – Поймать не смогла... Минут двадцать стояла – никто из магазина не вышел!

В акте изъятия значится, что Олеся была пьяна, но Эрмель утверждает, что этого не было. Нет и документов, подтверждающих нетрезвое состояние мамы. Одновременно активистка признает, что ее подопечная «бывало, гуливала, выпивала, но в меру».

Сам акт об изъятии Мария называет надуманным. В доказательство приводит цитаты из него: «дети были в пижамах, не смотря на то, что был день», «девочка растрепана, на голове вчерашняя косичка», «девочка сообщила, что умывалась и чистила зубы вчера», «девочка сама одеваться не умеет», «безопасность несовершеннолетних не обеспечена, имеется доступ к розеткам, на тумбе лежит кухонный нож, сама мама спала, пока дети бодрствовали», «в комнате бардак, на полу крошки, вещи и игрушки в беспорядке, стоит запах следов употребления алкоголя, на столе немытая посуда и беспорядочно разложенные продукты», «девочка сообщила, что любит маму, она разрешает ей не есть кашу, а есть пельмени и пить пепси».

– Маму продержали в полиции четыре часа. Никаких объяснений не взяли. Видимо, ее просто устранили, так как было недостаточно поводов для изъятия, – пишет Мария. – Детей забрали. Приехала бабушка, спросила, может ли она забрать внуков. Ей ответили, что нет.

ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

По настоянию бабушки, детей поместили в больницу, где лечился Леша. Главврач разрешил маме поселиться там вместе с дочерью и сыном. С детьми Олеся была до 22 февраля – до тех пор, пока ей не пришлось уехать на комиссию по продлению инвалидности. Ранее Уткина, якобы по настоянию опеки, встала на учет к наркологу, при этом «тесты на алкоголь были отрицательные».

Сама Эрмель говорит, что узнала об Олесе в десятых числах февраля, сразу встретилась с ней и проверила у нарколога. По некоторой информации, заключение об отсутствии у Уткиной зависимости составила хорошая знакомая Марии и лучшая подруга еще одной правозащитницы – основательницы благотворительного фонда и приемной мамы Лады Уваровой. Последняя тоже подключилась к отстаиванию прав Олеси.

– Мама Олеся Уткина – героическая женщина, – написала Уварова в сети. – Если бы я была глухая мать-одиночка, и у меня бы отняли детей, с которыми я изо всех сил в условиях тяжкой коммунальной жизни на пособие бьюсь, как рыба об лед, а малыш болен, и считаю я каждую копейку, а соседка хочет меня выжить, и все пугают, что детей отберут, и нету помощи ниоткуда... – и тут на меня навалилась бы вся эта махина – на меня, одинокую, некомпетентную, беспомощную и глухую, – я бы уже точно бы запила или спятила.

Леша все еще в базе детей-сирот. Скриншот: www.usynovite.ru

Пока 22 февраля Олеся была на комиссии по слуху, сотрудники опеки отправили Катю в Центр содействия семейному воспитанию, а Лешу – в социальное отделение больницы, где мама могла видеться с ним не больше двух часов в день. Заявление на посещение дочки одобрить обещали в течение недели, одобрили 27 февраля.

Вскоре в Смольном прошла встреча активисток с чиновниками и представителями опеки. На ней обсуждали, в том числе, что мама поздно забирала Катю из садика (подтвержденных случая – два) и что шесть раз за последний год на нее, нетрезвую, вызывали полицию. Защитники Олеси договорились с властями, что будут ходатайствовать о возвращении детей маме на том условии, что они будут жить в социальном приюте благотворительного фонда Уваровой.

4 марта Алешу перевели в Дом ребенка, а Светлана Николаевна подала документы на заключение, что может стать внукам опекуном. 6 марта активисты нашли на сайте федерального банка детей-сирот его фотографию. На следующий день квартиру бабушки осмотрели и признали не вполне пригодной для детей. Активистки собрали волонтеров, которые за выходные сделали в жилище Светланы Николаевны ремонт.

Суд, назначенный на 11 марта, перенесли из-за болезни судьи на 1 апреля. Но уже 12 числа опека вновь осмотрела квартиру бабушки, а 13 марта дала «добро» на проживание там детей. Катя и Леша вместе с мамой и правозащитницей приехали к Светлане Николаевне 13 марта.

Общение Олеси с журналистами проходит исключительно через Марию Эрмель.

ОФИЦИАЛЬНО

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге:

– Органы опеки работают с этой семьей уже два года, было несколько комиссий по делам несовершеннолетних. В данном случае применена серьезная статья 77 Семейного кодекса, то есть была реальная угроза здоровью и жизни детей. По этой статье предполагается изъятие детей и иск на лишение родительских прав. Оценивать ситуацию будет уже суд.

Дети появились в федеральном банке данных о сиротах и оставшихся без попечения родителей потому, что это таково требование закона. Информацию о них обязаны разместить там, ведь на них оформлялась опека.

Сейчас опеку оформила бабушка, дети будут находиться с ней. Представитель Уполномоченного по правам ребенка будет участников судебного процесса. Мы будем защищать права этих детей.

ДОСЛОВНО

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга:

– Семья состоит на учете с 2016 года в органах опеки и Центре социальной помощи семье и детям Выборгского района. Неоднократно рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

14 января при выходе специалистов в адрес были выявлены несовершеннолетние дети, находящиеся в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Было произведено отобрание детей. В соответствии с процедурой направлено исковое заявление в суд о лишении матери родительских прав.

Все стороны признают, что семья нуждается в помощи. Вместе с общественными организациями будем оказывать необходимое содействие согласно индивидуальной ситуации. В целом хотим отметить, что отобрание детей является крайней мерой. Все стороны настроены на сохранение биологической семьи, но окончательное решение примет суд.