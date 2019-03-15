2019-03-15T19:00:34+03:00
Общество

Эрмитаж выступил против фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Ранее УЕФА попросил разместить болельщиков именно там
Анна ПОСЛЯНОВА
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В музее считают, что болельщики у Александрийского столпа будет только мешатьВ музее считают, что болельщики у Александрийского столпа будет только мешатьФото: Олег ЗОЛОТО
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Футбольное безумие вернется в Петербург уже в следующем году: 13 июня 2020-го в городе пройдет первая из трех игр группы В, а 3 июля город на Неве примет четвертьфинал Евро-2020.

– До первого матча в нашем городе остается 459 дней, – сказал на заседании Санкт-Петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года 12 марта врио губернатора Александр Беглов. – Несмотря на позитивный опыт Чемпионата мира 2018 года, Евро-2020 – это новый вызов для Петербурга. Проходить он будет не в одной стране, а на территории двенадцати государств. Для нас это совершенно новый формат.

Одним из главных вопросов стало размещение фан-зоны. Ее, как и в случае с Чемпионатом мира по футболу, хотели организовать на Конюшенной площади. Но УЕФА запросил выделить именно Дворцовую. Ее, к слову, изначально просили и под болельщиков ЧМ-2018.

Пока вопрос с фан-зоной на Дворцовой повис в воздухе. Спорить с УЕФА сложно. Но и лишать туристов и горожан одной из главных достопримечательности в разгар сезона тоже неправильно. В числе июньских мероприятий у Зимнего дворца – праздник выпускников «Алые паруса». Любопытно, что о его переносе говорили и ранее: в этом году самая светлая суббота года совпадает с 22 июня, днем начала Великой Отечественной войны.

Главный музей города, в ведении которого находится и Дворцовая площадь, – Государственный Эрмитаж – не раз показывал свою принципиальную позицию к шумным массовым мероприятиям у Александрийского столпа. Не стали молчать музейщики и сейчас.

– Мы всегда против таких вещей на Дворцовой площади: это мешает и входу в музей, и всему прочему, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Эрмитажа. – Мы против фан-зоны на Дворцовой.

– Эрмитаж категорически против! – сказал «Комсомолке» директор музея Михаил Пиотровский. – Тут и говорить нечего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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