Дневник сутенера: Проституткам оставляли «на чай» машины и даже квартиру

Петербуржец Павел (имя изменено – прим.ред.) пять лед держал салон интим-услуг. Он откровенно рассказал «Комсомолке» всю подноготную незаконного бизнеса.

ИНТИМ-САЛОН. НАЧАЛО

О том, что перед вами стоит сутенер, вы не догадаетесь никогда. Это обычный мужчина средних лет. Без мохнатой леопардовой шубы и золотых цацек. У меня хорошее воспитание, и вырос далеко неглупым парнем. В бизнес пришел, когда мне было 25. Но если бы я знал все нюансы, никогда бы туда не залез. Лучше бы ларек с шавермой открыл.

Началось все со встречи с товарищем. Он заявил: «Давай откроем интим-салон. Дело-то прибыльное». Полгода был в раздумьях, собирал информацию, знакомился с людьми. В итоге загорелся. В мечтах видел горы денег, брызги шампанского, кучу голых и красивых теток. Фантазировал, как футболисты «Зенита» отмечают у меня свои победы, а местные олигархи катают девочек на Мальдивы. Ну, да.

Девушек нашли через соцсети и по объявлениям в газетах и на тематических форумах. Решить вопрос с безопасностью помог друг. 50 тысяч рублей в месяц – и о высоконравственных полицейских, выламывающих двери, можно забыть. Запустились мы к ноябрю 2012 года…И несколько месяцев сидели без работы. Клиентов не было.

ПРО РЕКЛАМУ

Больнее всего по карману бьет реклама. По телевизору, по радио ее не пустишь. Остается интернет. Есть определенные сайты: и для бюджетных салонов, и для элитных. Чтобы разместить одну анкету, в Москве придется выложить 500 евро, в Петербурге – 250. Арифметика простая: десять девочек на салоне – это 2500 евро. Сюда же прибавляем рекламу заведения. Итого в 2750 обойдется только один сайт. Это прайс одной из самых дорогих и эффективных площадок. На остальных ценник не такой космический. Есть ресурсы, готовые разместить профиль красавицы и за тысячу рублей, и за пять.

По словам экс-сутенера, девушек никто не держит.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куча борделей работает без рекламы в интернете. Например, те, что ориентируются на гастарбайтеров. Открываются они рядом с большими стройками. Им достаточно оставить на заборе плакат на узбекском, чтобы обеспечить себе поток перевозбужденных клиентов.

Объявления, которыми пестрят улицы – кощунство. Многие относятся к этому крайне негативно. Всегда думал, что это удел низкосортных борделей. Однако был у меня коллега, который держал несколько престижных салонов. У него висели таблички: «Отдых, дорого и номер телефона». Говорит, работало.

О ДЕНЬГАХ

В моем салоне девушки стоили чуть выше среднего – пять тысяч за час. Половину забирали себе. 40 процентов уходило в кассу, еще 10 процентов - администратору на стойке. Это цена за стандартный пакет услуг. Все, что выходит за рамки, оплачивается отдельно и идет в карман девушке. О стоимости нестандартных утех сотрудница сама договаривается с клиентами. Обычно они в долгу не остаются. Бывало, что «на чай» жрицы любви получали сто тысяч, машины, а одна даже квартиру. Правда, потом жилье отобрали.

В среднем салон зарабатывал 1,2 миллиона в месяц. Вычитаем охрану, аренду (170 тысяч), рекламу (250 тысяч), взятки, хознужды, мелкий ремонт. В сухом остатке сутенеру достается 350-400. Иногда больше, так как бизнес сезонный. Осенью и летом доходит до 500. Затишье наступает после нового года. В январе и феврале - 200 тысяч в месяц, не больше.

Самый прибыльный месяц – декабрь. Клиенты делают себе подарки за то, что весь год были хорошими мальчиками. Спускают 13 зарплату, премии, обналичивают деньги, чтобы не оставлять их на счетах перед новым годом. Как-то раз, 30 декабря, мы сделали кассу в полмиллиона рублей.

О ПОСЕТИТЕЛЯХ

Слабость к девушкам легкого поведения питают разные мужчины. На огонек заглядывали студенты, пенсионеры, политики, актеры, телеведущие, бизнесмены из списка «Forbes». Был постоянный клиент, который не появлялся на пороге без охраны. Пока он развлекался, под дверью его томно ждали два амбала.

Извращенцев уйма. И все эти истории непечатные. Отдельный вид посетителей – «ходоки». Они коллекционируют проституток, с которыми переспали. Петербург лидирует по количеству таких «спортсменов» - в их списках сотни девушек. Подобные спецы в особом почете. Иногда их даже бесплатно пускают в салоны. Расплачиваются они хвалебными отзывами на профильных сайтах.

Есть и те, кто хочет просто поболтать. Однажды приехали к нам двое, просидели четыре часа в зале с 5 девушками, выпили весь бар и уехали. Как итог - касса более 140 тысяч.

О СОТРУДНИЦАХ

Миф о том, что девушек принуждают торговать собой, прочно засел в головах людей. Никто их насильно не держит. Они сами решают и знают, на что соглашаются. Персонал сейчас ценят, а если он адекватен и пунктуален, то чуть ли пылинки не сдувают. По моим наблюдениям, от плохой жизни в проституцию уходят процентов 15 сотрудниц. Остальным же нравится возможность совмещать работу с повседневными хлопотами, а также будоражит быстрый и относительно легкий заработок.

Я общался с разными представительницами древнейшей профессии. Глупых и необразованных среди них мало. Встречались на моем пути «феи», знающие несколько языков, имеющие ученую степень, несколько высших образований. Проститутка – это не только секс. Зачастую она подрабатывает психологом. Если любовница на час не способна поддержать диалог, ее не продлят, не оставят чаевых.

В социальном плане они все разные, но психологически – похожи. Возможно, идет это из детства. Существуют публичные дома с барышнями 80+ килограммов, ретро-салоны. В них обитают нимфы старше 35. Знакомый держал подобный бордель, так сотрудницы его блинами и борщом откармливали. Кстати, негритянкой уже никого не удивишь. Они плохо пахнут, зачастую ведут себя истерично. Это скорее минус для борделя, чем плюс.

У каждого сутенера разные требования. Есть девушки и за две тысячи, и за пятьдесят. Те, кто только приходят в бизнес, не понимают, что могут получать больше. Я знаю случай, когда барышня работала за 3,5, а через месяц вышла на 10 тысяч. Изменилось лишь то, что она купила красивое белье и сделала пару снимков у грамотного фотографа.

Большинство проституток, работавших у меня, были свободными – без мужей и парней. Таких процентов 60. Остальные 40 - в отношениях. Частенько вторые половинки даже не догадывались, чем зарабатывает на новую сумочку их благоверная.

Если девочка убеждает, что проверяется – она, скорее всего, лжет. За здоровьем персонала следят процентов 15-20 заведений. Уверенным можно быть только в салонах, куда периодически наведывается врач. Остальные могут справку купить.

P. S. Я оставил этот бизнес в 2017 году. Перегрелся. Работал без выходных и отпусков. Звонки среди ночи, протечки, поломки, ссоры в коллективе, истерики. Сначала ты эти проблемы охотно решаешь, но со временем устаешь. Продолжать крутиться в этом не было ни сил, ни желания. Сейчас Павел ведет канал в Telegram «SuterTV», где делится воспоминаниями о прежней работе.