Евгения Николаевна Зиновьева: Клиника ЭКСПЕРТ

В медицине Евгения Николаевна почти четверть века. В Клинике ЭКСПЕРТ она работает с 2010 года, то есть практически с ее основания. Многолетний опыт позволяет доктору вести сложных пациентов с коморбидными (смешанными) заболеваниями. К примеру, болезнями печени и сердца или диабетом.

Одного из таких трудных больных Евгения Николаевна точно запомнила на всю жизнь. Как-то к ней на прием пришла 48-летняя женщина с «безликим лицом»: не было бровей и ресниц, на голове парик — явно на химиотерапии. Действительно, у пациентки был диагностирован запущенный рак яичников. В глазах мольба: не берут на очередной курс, так как среагировала печень.

—За две недели я должна была привести печень в то состояние, когда можно начинать следующий этап спасительного лечения. Проработала ударную схему на все звенья лекарственного поражения печени. Назначила терапию на 10 дней с контрольными анализами. Ура! Получилось! Пациентка вовремя пошла на химиотерапию, — вспоминает доктор.

Она разработала тактику защитной подготовки печени к химиотерапии, схему «поддержки» этого органа в процессе лечения и на этапе восстановления, на каждом этапе проверяла анализы пациентки…. Все хорошо! А ведь у этой категории больных такое бывает нечасто.

Спустя шесть месяцев знакомая фамилия снова мелькнула в списке записавшихся на прием. Доктор вышла в холл, но знакомого лица не заметила и обратилась на рецепцию.

—Вдруг слышу: «Доктор! Это же я! Вы, наверное, не узнали...» На меня смотрела красивая женщина, жгучая брюнетка с выразительными глазами. Немая сцена. «Меня онкологи отпустили! Следующий контроль через полгода. Все стабильно. Химия больше не нужна!». Осмотрела, анализы в норме. Дала рекомендации, проводила, закрыла дверь кабинета и… слезы льются сами по себе... от счастья за спасенную жизнь с моим участием! — рассказала Зиновьева.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Насколько актуальна ваша специализация для жителей Петербурга?

—Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени широко распространены как в мире, так и в Петербурге (до 80 процентов населения), в связи с чем потребность во врачах гастроэнтерологах-гепатологах возрастает с каждым днем.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить гастроэнтеролога?

—Есть несколько правил, которые должны знать все. Если жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта (боли, дискомфорт в животе, горечь, во рту, изжога, запоры и поносы или их чередование, тошнота, рвота) вас беспокоят регулярно — обратитесь к врачу. Не ждите, что все само собой пройдет. Помните знаменитую фразу, приведенную в одной из своих книг ленинградским всемирно известным профессором Угловым: «Лучше прийти к врачу 100 раз зря, чем один раз поздно».

Существую так называемые симптомы тревоги — те случаи, когда к врачу надо бежать: кровь в стуле, немотивированная потеря массы тела, отсутствие аппетита или отвращение к еде, постоянная рвота или рвота цвета кофейной гущи, черный жидкий стул, длительная температура, любая острая боль.

Я убеждена, что раз в шесть месяцев всем необходимо проходить стандартные обследования в виде клинического и биохимического анализов крови, клинического анализа мочи, УЗИ органов брюшной полости и почек, и раз в год желательно сдавать кал на наличие паразитов

—Какие открытия в медицине вы считаете самыми полезными?

—За последние несколько лет в сфере гастроэнтерологии появилось множество новых диагностических исследований. Это и введение в широкую практику неинвазивных и инвазивных способов диагностики хеликобактерной инфекции, повреждающей слизистую желудка. Большой шаг вперед сделала медицина в диагностике и лечении болезней печени вирусной и невирусной природы. Поэтому любая нозологическая форма теперь имеет те или иные диагностические достижения.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Мне кажется, что лучше великого Гиппократа не скажешь: «Врач должен быть благоразумным по своему нраву, прекрасным, добрым и человеколюбивым, относиться к больному так, как бы хотел сам, чтобы отнеслись к нему в час болезни, сохранять руки чистыми, а совесть — незапятнанной».

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—По количеству полосок в недопитой чашке чая врача можно посчитать, сколько раз за день он был срочно нужен.

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