Экс-директору детского лагеря на Сямозере, где погибли подростки, дали 9,5 лет тюрьмы

Сегодня в Петрозаводском городском суде Республики Карелия слушалось дело о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере. Виновными в трагедии, произошедшей 18 июня 2016 года считаются шестеро. Это начальник детского лагеря Вадим Виноградов, директор лагеря Елена Решетова, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также глава Управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович.

В Петрозаводске суд выслушал последние слова обвиняемых по делу о гибели подростков на Сямозере.

Первой свой приговор услышала экс-директор лагеря Елена Решетова.

Трагедия произошла в Карелии в июне 2016 года. Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

- Назначить в качестве наказания 9 лет и шесть месяцев заключения в колонии общего режима, -огласил приговор судья.

Также 9,5 лет и начальник детского лагеря Вадим Виноградов. Они единственные, кто во время слушания находились по арестом.

Первой свой приговор услышала экс-директор лагеря на Самозере Елена Решетова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одного из подсудимых - инструктора Валерия Круподерщикова суд приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Но из-за истечения сроков давности от наказания он был освобожден.

Еще трое: инструктор Павел Ильин, а также глава Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович были оправданы. Суд счел их вину недоказанной.

Виноградов - едиственный, кто признал свою вину.Фото: Артем КИЛЬКИН

Таким образом, за гибель 14 подростков, утонувших в шторм на Сямозере, реальную ответственность понесут лишь двое руководителей оздоровительного лагеря, которые проведут почти по 10 лет в тюрьме.

СПРАВКА «КП»

17 июня 2016 года детский отряд «Поморы» парк-отеля «Сямозеро» выдвинулся в водный поход. Группа из 47 ребят переночевала на берегу и планировала добраться до острова Фокенсуари на двух каноэ. Но днем 18 июня поднялся шторм. Одна лодка перевернулась. Двенадцатилетний Всеволод Заслонов дозвонился фельдшеру «скорой» Ирине Щербаковой, но женщина сигнал тревоги проигнорировала (в апреле 2017-го ее осудили на три года тюрьмы с отсрочкой в три года, пока ее дочери не исполнился четырнадцать лет). Четырнадцать детей, в том числе Всеволод, погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я всех их помню": В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере

Подсудимые высказали свое мнение о трагедии в Карелии (подробности)

Пять из шести обвиняемых в гибели детей на Сямозере считают себя невиновными

По делу о гибели 14 школьников на Сямозере, которое рассматривают в Петрозаводском горсуде, вот-вот допросят первых свидетелей. На скамье подсудимых – четыре сотрудника детского лагеря и два начальника Роспотребнадзора по Республике Карелия. Из шестерых свою вину в случившейся трагедии видит лишь один (подробности)

Адвокаты сотрудников лагеря на Сямозере, где погибли дети: «Аргументы обвинения доказывают лишь их невиновность»

С начала допросов свидетелей прошел месяц. Развязки процесса ждут осенью (подробности)

Пять из шести обвиняемых в гибели детей на Сямозере считают себя невиновными

С понедельника в суд начнут вызывать свидетелей карельской трагедии (подробности)

Родители утонувших на Сямозере детей хотят по 10 миллионов рублей компенсации

Фельдшеру, скрывшей звонок о помощи, грозит семь лет тюрьмы (подробности)

Последние слова ребенка с Сямозера: "Спасите нас, пожалуйста. Мы в озере тонем"

следователи установят, что разрыв связи произошел именно со стороны диспетчерской. Фельдшер просто положила трубку, оборвав надежду ребят на спасение, которые в тот момент вероятно еще не осознавали, что помощь к ним уже не придет (подробности)

Директор лагеря на Сямозере в Карелии: Я ни в чем не виновата

В зал заседания Елену Решетову привели под конвоем группы полицейских и приставов. 48-летнюю блондинку заковали в наручники и быстро завели за решетку (подробности)