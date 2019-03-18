19 лет тюрьмы, 40 миллионов рублей компенсаций: В Петрозаводске вынесли приговор по делу о гибели детей на Сямозере

За смерть четырнадцати детей, погибших на Сямозере 17 июня 2016 года во время лодочного похода, ответят не шестеро, а трое. Половину обвиняемых по делу о трагедии в одноименно детском лагере оправдали.

«ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Приговор в зале Петрозаводского городского суда утром 18 марта озвучил Александр Смирнов. В клетке его слов ожидали двое – директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов: они провели процесс под стражей. Виноградов стал единственным среди шести подсудимых, который признал свою вину. Правда, раскаяния в его словах родители утонувших детей не почувствовали.

Вадим ВиноградовФото: Артем КИЛЬКИН

За оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и Виноградову, и Решетовой суд назначил по девять с половиной лет колонии общего режима. Если обжаловать решение суда они не станут и через десять дней приговор вступит в силу, то в срок зачтут время, проведенное ими под стражей.

– Больно осознавать, что причастен к большому горю, – произнес Виноградов в своем последнем слове. – Моя вина неоспорима: я не вызвал МЧС, не предвидел изменение погоды, несмотря на смс-предупреждение на 17 июля, превысил грузоподъемность и вместимость судов, переоценил опыт Круподерщикова. Но я работал координатором, лишь руководил педагогической службой по унаследованной технологии. Я их всех помню…

На вид лагерь был вполне милым. Но внутри - масса нарушений.Фото: Александр КОЛЕРОВ

Решетовой вменяли также оставление в опасности и назначили еще восемь месяцев тюрьмы. Но за сроком давности от этой статьи ее освободили.

– То, что произошло, несправедливо, неправильно, дико. Каждый из этих ребят – часть моей жизни, – парировала Решетова в последнем слове. – Мне очень жаль. Но будет ли справедливым наказывать тех, кто не совершал ошибки? В момент событий я находилась за тысячу километров от лагеря и была в условиях полной неосведомленности. Почему ответственность за чужое решение перекладывается на мои плечи?

Елена РешетоваФото: Артем КИЛЬКИН

Третьим виновным Фемида признал молодого инструктора Валерия Круподерщикова. Его также обвиняли и в оказании небезопасных услуг, и в оставлении в опасности. Однако обвинили только по второй статье. Восемь месяцев колонии-поселения Валерию назначили формально: истек срок давности. Поэтому его подписку о невыезде отменили.

Валерий КруподерщиковФото: Артем КИЛЬКИН

– Я сделал все, что от меня зависело, – говорил Круподерщиков суду накануне приговора.

«СЧИТАЮ РЕШЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ»

Второй инструктор, Павел Ильин, признан невиновным: его судили за оказание опасных услуг. Безвинными названы и два сотрудника Управления Роспотребнадзора по Карелии – глава ведомства Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович. Обоих обвиняли в халатности. На данный момент Коваленко освобожден от должности, обязанности руководителя временно исполняет Котович.

Людмила КотовичФото: Артем КИЛЬКИН

– Какую небрежность и недобросовестность мы допустили? – рассуждала Котович в последнем слове. – Как я могу быть виновата в трагедии, если я не только не была обязана, но и не могла предвидеть последствия? Я не только не считаю себя виновной: знаю, что не виновна. Меня не мучает совесть, мне не стыдно смотреть родителям в глаза.

В лагере "Сямозеро"Фото: Александр КОЛЕРОВ

Гражданские иски к шестерым обвиняемым удовлетворили частично (изначально с шестерых запрашивали более семисот миллионов рублей). Компенсации взыщут только с приговоренных Решетовой, Виноградова и Круподерщикова. Семьи пострадавших и погибших детей получат с Решетовой в сумме 21,1 миллиона, с Виноградова – 18,085 миллиона, с Круподерщикова – 1,15 миллиона рублей. Их имущество – помещения и земельные участки, лодки и баркасы, туристическое оборудование и автомобили – останется под арестом. Также на обвиненных лягут судебные издержки.

Павел ИльинФото: Артем КИЛЬКИН

– Станем ли мы обжаловать решение, мой клиент пока не решил, – поделился с «Комсомолкой» адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов. – Но если станем, то будем делать это в полном объеме, чтобы добиться отмены требований по гражданским искам. Я как адвокат считаю такое решение суда несправедливым.

СКАЗАНО!

Дмитрий ЛАПИН, представитель пострадавших:

– В части оправдания сотрудников Роспотребнадзора, оправдания Ильина и частичного оправдания Круподерщикова приговор будем обжаловать.

СПРАВКА «КП»

17 июня 2016 года детский отряд «Поморы» парк-отеля «Сямозеро» выдвинулся в водный поход. Группа из 47 ребят переночевала на берегу и планировала добраться до острова Фокенсуари на двух каноэ. Но днем 18 июня поднялся шторм. Одна лодка перевернулась. Двенадцатилетний Всеволод Заслонов дозвонился фельдшеру «скорой» Ирине Щербаковой, но женщина сигнал тревоги проигнорировала (в апреле 2017-го ее осудили на три года тюрьмы с отсрочкой в три года, пока ее дочери не исполнился четырнадцать лет). Четырнадцать детей, в том числе Всеволод, погибли.

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