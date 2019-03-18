«Пора учить движения»: Группа Little Big выпустила романтичный клип на песню Skibidi

Клип петербургкой группы Little Big на песню Skibidi вышел в октябре 2018 года и сразу же стал хитом. За полгода вирусный ролик набрал 187,5 миллионов просмотров. Пользователи соцсетей запустили танцевальный челлендж. Пародию на клип сняли Иван Ургант, сотрудники МЧС, спортсмены, пенсионеры и блогеры.

В конце февраля Little Big выпустили мини-альбом, куда вошла песня Scibidi. Причем, сразу в пяти разных версиях: оригинальная, расширенная, два ремикса и романтичная. Последняя легла в основу нового клипа.

Ролик музыканты опубликовали на Youtube 18 марта.

LITTLE BIG SKIBIDI (Romantic Edition).

- Весна по-настоящему наступает вместе с нашим новым клипом, - написали Little Big в социальных сетях.

В основу сюжета романтичного ролика легла история о любовном треугольнике с участием Годзиллы. Пока по главному Илье Прусикину (фронтмен группы) страдает девушка, он выбирает в спутницы настоящее чудовище.

Однако главное в клипе – танец. Пользователи уверены, что скоро соцсети захлестнет новая волна #skibidichallenge.

- Ребят, тут новые движения подвезли, пора учить.

- Как после этого нормально ходить?

-Теперь все знают, как будут танцевать школьники этой весной.

В комментариях поклонники отмечают, что новая версия клипа понравилась им больше оригинала.

- Я думал, будет жалкая пародия повторить успех Skibidi, но вышло даже лучше.

За несколько часов клип посмотрели 300 тысяч человек.