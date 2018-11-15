Бабушки из Петербурга сняли свой клип на песню Skibidi

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-15T17:28:56+03:00

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Петербургские бабушки дадут фору любому! Пенсионерки из «АВИП» на этой неделе сняли свою версию клипа на популярную сейчас песню Skibidi. Сейчас вирусные движения из ролика музыкантов группы Little Big на пике популярности – артисты запустили Skibidi-челлендж. Во флешмобе уже приняли участие Баста, Ольга Бузова и Андрей Малахов. Теперь очередь старушек из Петербурга.

Пенсионерки сняли пусть и короткий, но весьма живой ролик. На кадрах под ритмичную музыку двигают локтями пожилые женщины, а также вахтер, оператор и молодая хореограф. Завершается видео групповым танцем.

В анонсе к клипу пенсионерки объясняют: флешмоб уже стал международным, перейдя границу русскоязычных стран. Поэтому пропустить такое событие пожилые, но модные петербурженки не смогли.