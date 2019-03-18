Каждая вторая банка - фальсификат: Опубликован черный список сгущенки в Санкт-Петербурге

Не так давно в Петербурге эксперты проверяли качество молока, стоящего на полках городских магазинов, и пришли к неутешительным выводам. Теперь очередь дошла и до сгущенного молока. Результаты, сразу скажет, также оказались печальными. Рассказываем, какая сгущенка в Сакнт-Петербурге после проверки «Общественного контроля» попала в черный список.

- Очередная проверка качества сгущенного молока разных торговых марок показала, что пять из десяти образцов, купленных в магазинах города и проверенных в государственной аккредитованной испытательной лаборатории «Тест-С.-Петербург», не соответствовали требованиям российского ГОСТа, - сообщает пресс-служба «Общественного контроля».

Самый главный показатель - массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. По ГОСТу он должен быть равен 34 процентам. Но далеко не все производители сгущенки выдерживают норму. И самое обидное, что, пользуясь лазейками в законодательстве, многие выпускают контрафакт из года в год. В этот раз в список проштрафившихся попали те же компании.

Массовая доля белка сгущенного молока в продукции ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (торговая марка «Главпродукт») была занижена более чем в три раза и составила всего лишь 10,8 процентов вместо 34, как требует ГОСТ! В этом году результат повторился. Полоучается, что производитель просто разбавлет цельное молоко обычной водой. Об этом свидетельствует, в частности, повышенная влажность продукта. Она составила 29 процентов, при том, что по ГОСТу, не может превышать 26,5! Кроме низкой доли белка, «молоко» марки «Главпродукт» не соответствовало ГОСТу и по содержанию массовой доли жира: 6,75 процентов вместо нормы 8,5.

«Общественный контроль» опубликовал список сгущенного молока, которое соответствует всем параметрам качества.

Более чем в два раза занижена массовая доля белка и в образце от ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (14 процентов вместо 34). Сгущенка выпущена специально для торговой сети «Магнит» под маркой «Торговый дом Сметанин»!

В очередной раз удивило и ОАО «Белмолпродукт». Если в прошлом году массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке образца ТМ «Сладеж» составила 17,8 процента, то в этом году еще ниже - уже 12,1!

На фоне своих коллег продукция ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» выглядит более благополучной. Если в прошлом году массовая доля белка в образце составила 27,5 процентов, то в этом уже 30,9 процента! До показателя, предусмотренного ГОСТом, осталось совсем немного, но пока это - фальсификат.

Пятым образцом стало сгущенное молоко торговой марки «Лента» от ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», изготовленное по заказу одноименной торговой сети. Массовая доля белка в продукте составила 26,3 процента (норма – 34).

Материалы экспертизы сгущенного молока уже направлены в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Теперь надзорное ведомство должно дать свою оценку действиям хитрых производителей.

Рейтинг сгущенного молока.

А что касается простых покупателей, то, как ни печально, определить подделку «на глаз» или «на язык» невозможно. Даже если на банке написано «ГОСТ» и по вкусу, цвету и консистенции молоко вроде как хорошее, то подтвердить его качество возможно лишь в лаборатории.

Так что петербуржцам ничего не остается, как надеяться на честность производителей и собственную удачу. А чтобы помочь им в этом, «Общественный контроль» публикует список сгущенного молока, которое соответствует всем параметрам качества.

Это торговые марки: «Молочная страна» («Промконсервы», Смоленская область), «Совок» («Глубокский молочный комбинат», Беларусь), «Рогачевъ» («Рогачевский МКК», Беларусь), «Волоконовское» («Волоконовский консервный комбинат» «Белмолпродукт», Белгородская область) и «Густияр» (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Белгородская область).