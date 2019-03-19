Сбербанк аккредитовал еще три жилых комплекса «Лидер Групп»

Сбербанк аккредитовал «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые группой компаний «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова. Первоначальный взнос составляет 15 процентов от стоимости жилья, а ставка начинается с 10,6 процента. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Сбербанк является давним и надежным партнером «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 15 жилых комплексах компании.

В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное — это виды на центр и Финский залив, которые открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой. За квартиру здесь придется отдать от двух миллионов рублей.

В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», предусмотрены французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. Но и жилье дороже: от 2,5 миллиона.

А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — будет встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера. Ценник значительно выше: от восьми миллионов рублей.

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