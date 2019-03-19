BreakPoint: как попасть на цифровую стажировку в МегаФон

В Санкт-Петербурге прошел BreakPoint – мероприятие, на котором молодежь из первых рук узнала о карьерных перспективах и технологических трендах в эпоху цифровой экономики, о реалиях работы с Big Data в инновационной компании. «МегаФон» традиционно выступил федеральным цифровым партнером мероприятия. Более 400 участников приветствовала Мария Шамардина - HR-менеджер «МегаФона». Она объяснила, как молодое поколение может изменить современный мир и почему для «МегаФона» важно сотрудничать с начинающими специалистами. По мнению Марии Шамардиной, именно сочетание опыта, который есть у бизнеса, и креатива, не сдерживаемого традиционными рамками и генерируемого новым поколением, станет тем фундаментом, на котором будет строиться будущее.

Павел Готовцев, эксперт отдела внедрения систем поддержки и продаж «МегаФона», рассказал о технологиях, которые в ближайшем будущем будут активно проникать в жизнь каждого, и о значимости умений в области разработки инноваций. «МегаФон» сейчас делает стратегическую ставку на цифровизацию экономики, поэтому компании необходимы специалисты, которые в этом разбираются и заинтересованы.

- Общение экспертов лидирующей на рынке компании с молодыми специалистами полезно обеим сторонам, - отметила менеджер по подбору персонала компании «МегаФон» Мария Шамардина. - Молодежь может оценить рынок труда, запросы работодателя, свои возможности. Мы же можем взглянуть в глаза будущему, которое ждет нашу компанию. И то, с какой готовностью молодое поколение впитывает новую информацию и откликается на вызовы, показывает, что будущее будет позитивным.

В финале практикума наиболее активно проявившие себя были приглашены на стажировку. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Представители HR-департамента «МегаФона» Мария Шамардина и Анастасия Носова провели для участников форума воркшоп, посвященный тому, как успешно пройти собеседование. Они поделились с участниками секретами правильного планирования поиска своей будущей работы, а также рассказали о том, какие навыки будут наиболее востребованными в цифровую эпоху. Особое внимание было уделено гибкости ума: молодые специалисты получили возможность пройти тест на это качество.

Антон Малышев, руководитель по клиентской аналитике и отчетности CVM, представил видение роли аналитики в развитии компании и вместе с участниками разобрал несколько реальных кейсов ее применения. Эксперт подробно осветил основные функции ведущих специалистов, чтобы молодые люди смогли соотнести их со своими скиллами. Затем аудитория разделилась на два потока для практической работы над кейсом «Постанализ инициативы». На протяжении всей работы эксперты взаимодействовали с участниками. В финале практикума участники обеих команд были награждены призами от компании, а наиболее активно проявившие себя были приглашены на стажировку.

- Сотрудники IT-сферы «молодеют» стремительно. За последние три-четыре года в МегаФоне средний возраст «цифровых» специалистов заметно снизился. Этот форум – отличная возможность для нас пригласить первыми из работодателей лучших студентов, которые уже сейчас задумываются о карьере в сфере IT, интересуются современными технологиями и хотят влиять на ход их развития. Для этого в МегаФоне действует программа профессиональных стажировок, где студенты получают практический опыт работы в IT и телеком-сфере, – отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.