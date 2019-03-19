По данным Единого реестра застройщиков, «Лидер Групп» входит в Топ-10 крупнейших девелоперов России.

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию 6 жилых комплексов площадью 370 тыс. кв. м, заняв таким образом 3-е место в Северо-Западном федеральном округе по объему ввода жилья. По объему текущего строительства «Лидер Групп» на 4-ом месте. Усиливая лидерские позиции на рынке недвижимости, компания продолжает активно наращивать земельный банк в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

За 27 лет работы ГК «Лидер Групп» реализовала в Петербурге более 30 объектов общей площадью свыше 1,2 млн кв. м. Знаковым проектом компании является 140-метровый бизнес-центр класса «А» LEADER TOWER, который был построен на пл. Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Санкт-Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой, достопримечательностью и украшением Московского района.

Адрес компании: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7

Телефон: +7 (812) 336-0-336

Сайт: lidgroup.ru