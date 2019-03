Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме: Перед выступлениями Софья Самодурова поет рэп и посещает православную школу

С 20 марта внимание всех любителей фигурного катания будет приковано к японскому городу Сайтама, где стартует чемпионат мира 2019 года. В среду начнется самое интересное - на лед выйдут девушки. Сборную России представят три фигуристки: Алина Загитова, Евгения Медведева и единственная в команде петербурженка Софья Самодурова. Именно Соню можно назвать темной лошадкой в нашей сборной. Еще бы: она первый год выступает среди взрослых, ей всего шестнадцать лет, но при этом она уже обыграла олимпийскую чемпионку Алину Загитову на чемпионате Европы! «Комсомольская правда в Петербурге» разузнала, чем живет юная звезда фигурного катания за пределами льда.

ОТ БАСТЫ ДО СЕЛИН ДИОН

Кроме спорта, у Софьи есть еще одна страсть - музыка. Самодурова прекрасно играет на фортепиано и очень любит петь. Она нередко делает это на камеру, в том числе для своей страницы в Инстаграме. Однажды Соня порадовала поклонников исполнением песни рэпера Басты «Сансара». Более того, 10 марта на юбилее своего тренера Алексея Николаевича Мишина она поразила публику тем, что вышла к микрофону и не постеснялась спеть песню Селин Дион All by myself. Ради этого номера фигуристка несколько недель работала с педагогом по вокалу и даже ездила в музыкальную студию, чтобы сделать запись исполнения.

sofia_samodurova Russian Nationals 2019

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦПРОГРАММЕ

До пятого класса Софья училась в обычной школе Приморского района. Однако потом совмещать тренировки и учебу стало все сложнее, и родители перевели ее в православную частную школу имени Шостаковичей. Фигуристка и сейчас ходит в школу каждый день, что для спортсменов большая редкость. Но у Самодуровой свой график уроков. Обычно они начинаются, когда у остальных школьников уже заканчиваются - в 16 часов.

ТРЕНИРУЕТ ПЛЕМЯННИЦУ

Софья очень любит маленьких детей. И уже даже пробует себя в роли тренера. Правда, ученица у нее всего одна - дочка старшей сестры Виктория. Ей всего 2,5 года. Однако Алексей Мишин уже подарил девочке коньки, и теперь раз в неделю Самодурова занимается с малышкой на льду.

sofia_samodurova Побывала на премьере спектакля Слушай сердце с участием Анны Горшковой @annagorshkova , Константина Шелягина @sheliagin и Алексея Ягудина @alexei.yagudin . Посмеялась от души, получила истинное удовольствие и зарядилась положительными эмоциями. Лёша

ОБОЖАЕТ СОБАК...

Как многие дети, Соня в детстве мечтала о собаке. И вот четыре года назад у нее появилась крошечная чихуа-хуа по кличке Мэри. Некоторые фигуристки возят питомцев с собой на сборы и соревнования, но Самодурова этой моде не следует. Ее собака исключительно домашняя, и даже гулять с ней хозяйка предпочитает недалеко от дома.

...И МОРОЖЕНОЕ

Жизнь у девочек-фигуристок - вечная диета и борьба с лишним весом. В семье Самодуровых прекрасно знают об этом, поэтому стараются лишний раз не покупать ничего сладкого и вредного, дабы не соблазнять Соню. Единственное, что она иногда может позволить себе - это обожаемое ею мороженое.

sofia_samodurova Спасибо большое за чудесный подарок

РАДИ ВНУЧКИ ДЕДУШКА ПЕРЕЕХАЛ В ПЕТЕРБУРГ

Родители Сони никак не связаны с фигурным катанием и вообще со спортом. Они серьезно занимаются строительством. Когда карьера дочки пошла вверх, на помощь пришел дедушка Юрий Сергеевич. Он бросил свою работу, переехал из Иркутской области в Санкт-Петербург и несколько лет полностью посвятил внучке. К сожалению, в 2014 году его не стало. Тогда маме пришлось уйти во фриланс. Сейчас она в основном занимается консультированием, подстраиваясь под график младшей дочери.

sofia_samodurova На прошлой неделе я была в студии и записывала песню

НА СОРЕВНОВАНИЯ - БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Софья не разрешает родителям смотреть свои прокаты вживую на трибунах или даже по телевизору в прямом эфире. Родные редко ездят с ней на соревнования. Однако на январском чемпионате Европы в Минске после проката короткой программы Соня неожиданно вызвала к себе сестру Дарью. Та за один день купила билеты и прилетела в Белоруссию. Как оказалось, не зря: Соня выиграла те соревнования, впервые став чемпионкой Европы.

sofia_samodurova Be yourself PH: @marnovin

КОНКРЕТНО

Когда болеть за петербуржцев на чемпионате мира по фигурному катанию 2019

20 марта

Короткая программа

Пары

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский - начало в 04.30

Одиночники

Софья Самодурова - начало в 09.05

21 марта

Произвольная программа

Пары

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский - начало в 04.30

Одиночники

Андрей Лазукин - начало в 10.00

22 марта

Финал

Одиночники

Софья Самодурова - начало в 11.30

23 марта

Произвольная программа

Одиночники

Андрей Лазукин - начало в 11.30