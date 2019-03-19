«В топе подлецов»: Шнуров ответил Гришковцу на «предателя»
Кто бы что ни сказал в последнее время о лидере группы «Ленинград», Шнуров всегда найдет, что ответить. При этом палец ему в рот не клади. Назвал писатель Евгений Гришковец Сергея Шнурова предателем. Сразу ответ. Получайте, распишитесь. Стихи из музыканта льются как из рога изобилия.
Недавно в интервью одного YouTube-каналу писатель и драматург Евгений Гришковец заявил, что «феномен Шнура в том, что он предатель», «циничный бизнесмен, который презирает свою публику». Говорил об этом Гришковец расстроено, жалея, что лидер группы «Ленинград», по его мнению, перестал быть «безбашенным рок-н-ролльным разбойником».
Шнурова расстройство драматурга не обошло мимо. Правда на этот раз он молчал по данному поводу три дня и только во вторник, 19 марта, ответил. В своих новых стихах без агрессии и нецензурных слов, музыкант, «пожимая плечами», говорит о том, что люди разные и ему, в целом, все равно, что о нем думают другие:
Замечу вкратце, может и некстати;
Евгений, вы совсем не мой писатель,
Но драмы в этом нет и криминала.
Сегодня я чуть выше номинала,
А завтра вы. И вся драматургия.
Здесь кроме вас ещё живут другие.
Теперь от мнений всяких и сентенций,
Не спрятаться и никуда не деться,
Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, -
«Предатель представлений Гришковца»,
О жизни, творчестве, любви, в конце концов.
Я в вашем личном топе подлецов
На первом месте, но не боле.
Окей. Не ваш Сергей. С любовью, - написал рок-музыкант в своем Instagram.
В целом, после такого, можно сказать, даже дружелюбного ответа фронтмэна петербургской группы, перепалки между артистами ждать не стоит.
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ИСТОЧНИК KP.RU